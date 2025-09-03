3 de septiembre de 2025 - 12:00

Esposos infieles: los 5 signos del zodíaco que son los peores

Astrología. Cinco signos del zodíaco tienen mayor tendencia a la infidelidad y a la inestabilidad en el matrimonio, según el horóscopo.

Esposos infieles los 5 signos del zodíaco que son los peores (1)
Por Andrés Aguilera

La astrología explica que algunos signos del zodíaco suelen mostrar debilidad frente a la tentación o buscan experiencias nuevas fuera de la pareja. Estas conductas, señaladas en la guía de los signos del zodíaco, pueden poner en riesgo la confianza y el compromiso dentro del matrimonio.

Aries: horóscopo y deseo impulsivo

En Aries, la necesidad de dinamismo puede llevar a decisiones apresuradas en la vida sentimental.

  • Suelen actuar por impulso más que por reflexión.

  • Pueden aburrirse con facilidad en la rutina.

  • El deseo de aventura interfiere en la estabilidad.

La astrología muestra que Aries necesita aprender a controlar la impaciencia en la pareja.

Esposos infieles los 5 signos del zodíaco que son los peores (3)

Géminis: signos del zodíaco y dualidad

Géminis es conocido por su carácter cambiante y por la búsqueda de nuevas experiencias.

  • Tienden a dispersarse entre varias opciones.

  • Les cuesta mantener la atención en una sola persona.

  • Pueden caer en contradicciones dentro de la relación.

La astrología advierte que Géminis debe trabajar la constancia para sostener un vínculo fiel.

Sagitario: astrología y necesidad de libertad

En Sagitario, la pasión por lo desconocido puede chocar con la estabilidad matrimonial.

  • Buscan constantemente aventuras y emociones.

  • Les cuesta aceptar límites o reglas estrictas.

  • Pueden sentir que el compromiso corta su libertad.

La astrología indica que Sagitario necesita equilibrar independencia con responsabilidad afectiva.

Acuario: astrología y desapego emocional

El signo de Acuario se caracteriza por su desapego, lo que a veces genera distancia en la pareja.

  • Pueden dar prioridad a sus proyectos personales.

  • Evitan expresar emociones de forma constante.

  • El descuido afectivo puede abrir la puerta a terceros.

La astrología señala que Acuario debe aprender a cuidar la intimidad en el matrimonio.

Esposos infieles los 5 signos del zodíaco que son los peores (2)

Piscis: signos del zodíaco y escapismo

En Piscis, la tendencia a idealizar puede derivar en decepción y búsqueda de nuevos rumbos.

  • Son vulnerables a ilusiones externas.

  • Tienden a evadir problemas en lugar de enfrentarlos.

  • Pueden refugiarse en otras relaciones cuando no se sienten comprendidos.

La astrología muestra que Piscis debe trabajar la claridad emocional para evitar caer en la infidelidad.

