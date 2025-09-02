La astrología sostiene que cada persona posee dones únicos que se reflejan en la energía de su nacimiento. Según la guía completa de los signos del zodíaco, el día en que llegamos al mundo influye en talentos creativos, intuición, liderazgo o sensibilidad. A continuación, el don asignado a cada jornada del calendario.
¿Qué don tenés oculto según tu día de nacimiento (1)
Astrología y dones del 11 al 20
- Día 11: inspiración espiritual y visión amplia.
- Día 12: sociabilidad y capacidad para unir personas.
- Día 13: esfuerzo y resistencia ante obstáculos.
- Día 14: versatilidad y adaptación en distintos ámbitos.
- Día 15: magnetismo personal y calidez.
- Día 16: intuición para investigar y descubrir.
- Día 17: ambición y fortaleza para alcanzar metas.
- Día 18: vocación solidaria y compromiso social.
- Día 19: creatividad luminosa y confianza.
- Día 20: sensibilidad artística y empatía profunda.