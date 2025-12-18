Caos, retraso y miedo: un vuelo tuvo que regresar tras despegar porque llevaban a una rata como pasajero

A principios de esta semana, ocurrió un accidente sanitario en un vuelo que pertenecía a la aerolínea de bandera de los Países Bajos, KLM. La ruta de viaje era con salida desde Ámsterdam hacia Aruba y Bonaire. Los pasajeros y la tripulación detectaron la presencia de una rata realmente grande que se trasladaba por la cabina del avión .

El anima l ya se encontraba a bordo desde el despegue en el aeropuerto. Algunos pasajeros lograron filmar al roedor mientras recorría los compartimentos de equipaje superior , y las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales.

Debido a que los roedores representan un riesgo de seguridad, la compañía tomó la medida de aterrizar el avión en el Caribe . 254 pasajeros quedaron en Aruba, con la intención de que se procediera a realizar una limpieza profunda y un control de higiene exhaustivo antes de autorizar el regreso a Europa.

A rat was spotted in the cabin of a #KLM flight from #Amsterdam to #Aruba and #Bonaire earlier this week. The incident occurred on a flight that departed Amsterdam and was en route across the Atlantic when passengers and crew noticed a large rat in the cabin. ©Telegraaf pic.twitter.com/2apTAUU1W8

"La seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros y tripulación siempre son nuestra prioridad. Por lo tanto, hemos decidido cancelar el vuelo desde Aruba a Ámsterdam. El avión será limpiado a fondo antes de volver a operar", declaró un portavoz de KLM.

"No sabemos cómo subió el animal a bordo. La rata fue descubierta sobre el mar. Fue muy desafortunado para los pasajeros que tuvieron que presenciar esto", añadió.

Más casos de presencias extrañas en un vuelo

Otro caso curioso que ocurrió en una aeronave se dio a partir del momento en que un joven actor, y comediante de Estados Unidos, ingresó al vuelo con un llamativo objeto dentro de su mochila.

Joven sube al avión con un pollo horneado en su mochila "Animal de apoyo emocional" fue el nombre que le dio al elemento en su mochila al subir al avión.

Se viralizó en TikTok el video de un joven transportando un pollo horneado en su mochila. El hombre resultó ser Benedict Polizzi, actor y comediante estadounidense.

“Bro said it’s his emotional support animal” dice un título dentro del video, que indica el significado del pollo como su “animal de apoyo emocional”. El clip lo titula como “por favor no acariciar, está trabajando”.