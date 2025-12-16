Inesperada escena viral en Las Heras: una vaca apareció comiendo pasto en una escuela y fue furor en TikTok

El video alcanzó casi las 100 mil visualizaciones, con miles de likes. “María Elena Walsh lo dijo en su canción de la vaca estudiosa”, bromearon.

Viral de TIkTok: una vaca fue grabada en una escuela de Las Heras.

Una escena insólita ocurrida en Las Heras se volvió viral en las redes sociales luego de una joven grabara a una vaca comiendo pasto en la puerta de una escuela y compartiera el video en TikTok, donde rápidamente cosechó miles de reproducciones.

En la grabación, la autora del video se muestra sorprendida por la situación y comenta con ironía: “Me querés decir qué hace una vaca comiendo pasto en la esquina de la escuela donde trabajo”. Antes de finalizar, remata la secuencia con una frase que resume el tono del clip: “Esto es Las Heras”.

El video alcanzó casi 100 mil visualizaciones en la plataforma china y superó los 5 mil "me gusta", además de generar una gran repercusión en la caja de comentarios, donde los usuarios reaccionaron con humor ante la inesperada secuencia. "Pobrecita, ojalá no se la hayan comido", escribió un usuario.

Otro comentó: “Eso pasa solo en Las Heras, papá”, sumando al último fragmento del video. También hubo quienes bromearon con la situación: “Es el asado de fin de estudios se entregó sola”,y una internauta recordó a María Elena Walsh al señalar: “Ella lo dijo en su canción de la vaca estudiosa”.