Una mendocina se volvió viral por ser la "gemela" de Ibai Llanos: el parecido sorprendió al propio streamer

El streamer español reconoció el asombroso parecido con la joven y bromeó con pedirles explicaciones, y hasta una prueba de ADN, a sus padres.

La mendocina luego de recibir varios comentarios que la comparan con el streamer, comenzó a realizar videos donde imita sus gestos, y el propio Ibai reconoció el parecido.

Una joven mendocina, conocida en TikTok como @abipaulinawaiman, se convirtió en viral tras ser reconocida a nivel internacional como la versión femenina y hermana "gemela" del streamer español Ibai Llanos.

Abi en sus videos reconoce el parecido con el español y reproduce gestos similares a los de él, incluso recrea momentos icónicos del streamer, como el encuentro con De la Rose en La Velada del Año 5. El clip alcanzó 14.3 millones de visualizaciones, convirtiéndose en uno de los más vistos de su cuenta.

Para continuar de afirmar su parecido, la joven salió a la calle a preguntar a la gente qué tan similar le parecía a Ibai en una escala del 1 al 10. Al igual que en las redes, las personas entrevistadas apostaron alto y ubicaron el parecido mayoritariamente en un 9 e incluso en varias ocasiones con un sólido 10.

En todos sus videos abundan miles de mensajes que bromean sobre la similitud y el posible parentesco entre ambos. "El papá de ibai tiene que dar algunas explicaciones" comentó un usuario. Otros agregaron "Tranquilamente puede ser la hermana perdida de Ibai" , "se parece más a Ibai que el propio Ibai" y "Busca Ibai sin barba, son idénticos" .

La gran viralización de Abi llegó hasta el propio Ibai Llanos, quien decidió reaccionar a la comparación.