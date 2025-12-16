16 de diciembre de 2025 - 20:58

Una mendocina se volvió viral por ser la "gemela" de Ibai Llanos: el parecido sorprendió al propio streamer

El streamer español reconoció el asombroso parecido con la joven y bromeó con pedirles explicaciones, y hasta una prueba de ADN, a sus padres.

La mendocina luego de recibir varios comentarios que la comparan con el streamer, comenzó a realizar videos donde imita sus gestos, y el propio Ibai reconoció el parecido.&nbsp;

La mendocina luego de recibir varios comentarios que la comparan con el streamer, comenzó a realizar videos donde imita sus gestos, y el propio Ibai reconoció el parecido. 

Foto:

Por Redacción

Leé además

Imperdible: Ibai Llanos reacciona a un audio viral sanjuanino
Ibai Llanos mostró en redes sociales su progreso físico de un año.

La emoción de Ibai Llanos al subirse a la balanza luego un año de intenso entrenamiento: "Es surrealista"

Por Agustín Zamora

Abi en sus videos reconoce el parecido con el español y reproduce gestos similares a los de él, incluso recrea momentos icónicos del streamer, como el encuentro con De la Rose en La Velada del Año 5. El clip alcanzó 14.3 millones de visualizaciones, convirtiéndose en uno de los más vistos de su cuenta.

Para continuar de afirmar su parecido, la joven salió a la calle a preguntar a la gente qué tan similar le parecía a Ibai en una escala del 1 al 10. Al igual que en las redes, las personas entrevistadas apostaron alto y ubicaron el parecido mayoritariamente en un 9 e incluso en varias ocasiones con un sólido 10.

En todos sus videos abundan miles de mensajes que bromean sobre la similitud y el posible parentesco entre ambos. “El papá de ibai tiene que dar algunas explicaciones” comentó un usuario. Otros agregaron “Tranquilamente puede ser la hermana perdida de Ibai” , “se parece más a Ibai que el propio Ibai” y “Busca Ibai sin barba, son idénticos” .

La gran viralización de Abi llegó hasta el propio Ibai Llanos, quien decidió reaccionar a la comparación.

La respuesta de Ibai sobre el parecido con la joven mendocina

Aunque el streamer suele ignorar este tipo de bromas, debido a la cantidad de parecidos con los que suelen relacionarlo, este caso realmente lo sorprendió. Ibai publicó un video en sus redes donde reacciona con humor a los videos que realiza Abi en donde lo imita. Aseguró que no paraba de recibir mensajes que la presentaban como su “gemela”, incluso el al subir el video comentó "Tengo una hermana.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Ibai (@ibaillanos)

Entre risas, Ibai admitió que tendría que pedir explicaciones a sus padres sobre esta situación: "¿Por qué esta persona parece literalmente mi hermana gemela?". Finalmente, en tono de broma concluyó: “¡Hay que hacer una prueba de ADN ya!”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ibai Llanos compartió en redes una imagen hiperrealista sobre su proceso cambio físico y descenso de peso, realizada con inteligencia artificial.   

Ibai Llanos compartió una foto abrazado a sí mismo creada con IA para mostrar su cambio físico

Por Redacción
Fallció la elefanta Kenya en Brasil

Murió Kenya, la última elefanta del exZoo de Mendoza que había sido trasladada al santuario de Brasil

Por Ignacio de la Rosa
Al llegar al país oceánico, se instaló primero en Sídney. Allí trabajó como moza hasta que la pandemia la impulsó a buscar empleo como arquitecta.

La arquitecta mendocina en Australia que deja mandatos sociales y confirma que hay otras formas de vivir

Por Gisel Guajardo
El monto que una familia mendocina necesitó en noviembre para no caer en la pobreza subió un 5,3%

Cuánto necesitó una familia mendocina en noviembre para no ser pobre

Por Sandra Conte