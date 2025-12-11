Cuánto necesitó una familia mendocina en noviembre para no ser pobre

El incremento mensual del valor que la Canasta Básica Total, del 5,3%, casi duplica la evolución mensual de la inflación en Mendoza, del 2,7%.

El monto que una familia mendocina necesitó en noviembre para no caer en la pobreza subió un 5,3%

En noviembre, una familia mendocina de cuatro integrantes necesitó $1.150.461,46 para poder cubrir sus necesidades de alimentación y otros productos y servicios básicos. Es decir que los grupos familiares que tuvieron ingresos por debajo de ese monto no alcanzaron el valor de la Canasta Básica Total y pueden considerarse pobres.

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la provincia (DEIE) difundió el valor de la CBT para el penúltimo mes de 2025. Ese importe fue de $1.150.461,46 para una familia y de $ 372.317,62 para un individuo adulto, cuando en octubre había sido de $ 1.092.788,49 y $ 353.653,23, respectivamente; lo que marca un incremento de 5,3%.

La DEIE también dio a conocer el monto de la Canasta Básica Alimentaria, que marca la línea de la pobreza extrema o indigencia. Es que incluye los productos que satisfacen las necesidades nutricionales de las personas. En Mendoza, una familia necesitó $ 471.500,60 y un adulto $ 152.589,19, cuando en octubre habían necesitado $ 447.864,14 y $ 144.939,85. En este caso, la suba mensual también fue de 5,3%.

Pobreza / Indigencia Los ingresos de una familia tipo en Mendoza en noviembre deben ser de $1.150.000 para no ser considerados pobres. Variación acumulada En diciembre de 2024, la CBT para una familia típica mendocina (integrada por un varón de 35 años, una mujer de 31, una niña de 8 y un niño de 5) tenía un valor de $ 899.492,43.