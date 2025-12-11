Cuánto necesitó una familia mendocina en noviembre para no ser pobre

En noviembre, una familia mendocina de cuatro integrantes necesitó $1.150.461,46 para poder cubrir sus necesidades de alimentación y otros productos y servicios básicos. Es decir que los grupos familiares que tuvieron ingresos por debajo de ese monto no alcanzaron el valor de la Canasta Básica Total y pueden considerarse pobres.
La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la provincia (DEIE) difundió el valor de la CBT para el penúltimo mes de 2025. Ese importe fue de $1.150.461,46 para una familia y de $ 372.317,62 para un individuo adulto, cuando en octubre había sido de $ 1.092.788,49 y $ 353.653,23, respectivamente; lo que marca un incremento de 5,3%.
La DEIE también dio a conocer el monto de la Canasta Básica Alimentaria, que marca la línea de la pobreza extrema o indigencia. Es que incluye los productos que satisfacen las necesidades nutricionales de las personas. En Mendoza, una familia necesitó $ 471.500,60 y un adulto $ 152.589,19, cuando en octubre habían necesitado $ 447.864,14 y $ 144.939,85. En este caso, la suba mensual también fue de 5,3%.
Variación acumulada
En diciembre de 2024, la CBT para una familia típica mendocina (integrada por un varón de 35 años, una mujer de 31, una niña de 8 y un niño de 5) tenía un valor de $ 899.492,43.