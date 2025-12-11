11 de diciembre de 2025 - 15:49

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este viernes 12 de diciembre

El precio del dólar continúa estable durante la semana. Conocé cómo abrirá la venta minorista para este viernes.

dólar viernes 12 de diciembre

El precio del dólar oficial para la venta cerró este jueves a $1.460, mismo precio que viene publicando el Banco Central. A la expectativa del informe del INDEC sobre la inflación del mes de noviembre, paralelamente, el ministro Luis Caputo comenzó el proceso para tomar deuda en el mercado internacional, aunque el riesgo país no bajó de los 600 puntos.

Precio del dólar para este viernes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este viernes 12 de diciembre

  • Banco Nación: $1.460
  • Banco Galicia: $1.460
  • Banco BBVA: $1.460
  • Banco Santander: $1.460
  • Banco Ciudad: $1.460
  • Banco Patagonia: $1.465
  • Banco Macro: $1.470
  • Banco Hipotecario: $1.460
  • Banco Supervielle: $1.460
  • Banco Credicoop: $1.465
  • Banco Piano: $1.460
  • Banco Comercio: $1.450
  • ICBC: $1.450
  • Brubank: $1.462

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

El gobierno argentino logró concretar la primera colocación de deuda en dólares y obtuvo un resultado clave para sus planes financieros de corto y mediano plazo. A través del Bonar 2029, el equipo económico reunió USD 910 millones, un monto que permitirá cubrir parte de los fuertes compromisos del próximo 9 de enero, cuando vencen pagos por USD 4.200 millones. Aunque el avance fue importante, el impacto en el riesgo país fue limitado, con una baja de apenas 1% que dejó el indicador en 628 puntos básicos.

La estrategia se centró en diseñar un título más competitivo que los bonos ya existentes. Por eso el ministro Luis Caputo optó por un cupón atractivo de 6,5% anual, para intentar reducir la brecha que favorecía a los papeles emitidos bajo legislación extranjera. El Gobierno considera que este resultado es un paso previo indispensable para intentar emisiones más grandes, con plazos más extensos y tasas más bajas en los mercados internacionales.

Según el ministro, las propuestas recibidas por esta vía alcanzaron los USD 7.000 millones, una cifra que refleja el interés del mercado aunque no todo se canalizó hacia esta colocación inicial. La intención oficial es evitar utilizar reservas para enfrentar el vencimiento de enero y, en cambio, recurrir al financiamiento voluntario para ordenar el perfil de deuda.

En paralelo, las acciones argentinas que operan en Wall Street registraron subas durante la jornada, aunque luego moderaron el impulso debido a que el resultado final no superó las expectativas más optimistas. Aun así, el Gobierno interpreta que la señal es positiva: el país está algo más cerca del umbral de 500 puntos de riesgo país, nivel necesario para aspirar a una colocación plena en el mercado internacional, aunque todavía falta terreno por recorrer.

