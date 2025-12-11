La construcción en Mendoza: radiografía de costos en diciembre y la ventaja del dólar

El Centro de Ingenieros de Mendoza realiza un seguimiento mensual, de la evolución de los precios de materiales y mano de obra utilizados en la ejecución de obras civiles y muy especialmente el precio de construcción de una casa económica , de ejecución tradicional, de 61 m2 y de una casa de mediana calidad, de ejecución tradicional, cuya superficie es de 136 m2, asimismo elabora un índice de la construcción que permite observar las variaciones que experimenta.

Kristich Desarrollos inauguró un nuevo strip center en Quillota y afianza su crecimiento en Chile

Construcción: mientras la actividad crece sin parar, la venta de insumos cayó un 7,1% en noviembre

En esta oportunidad el Centro de Ingenieros de Mendoza ha revelado su Informe N.º 108 sobre el costo de la construcción en la provincia, basado en mediciones realizadas a principios de diciembre de 2025. El estudio, que sigue la evolución de precios desde 2017, ofrece una fotografía clara de cuánto cuesta construir, destacando la marcada diferencia entre los valores en pesos y la fuerte baja de los costos anuales medidos en moneda extranjera.

El CIM evalúa dos modelos de vivienda de ejecución tradicional. Para una vivienda económica de 61 m² , el valor unitario por metro cuadrado en pesos se estableció en $1.240.113,00 . Al convertir este valor a dólares, el precio asciende a U$S 876,41/m² utilizando el valor del dólar comprador Banco Nación ($1.415,00/U$S), y a U$S 870,26/m² si se utiliza el dólar comprador informal o blue ($1.425,00/U$S).

En cuanto a la vivienda de mediana calidad de 136 m² , el valor unitario en pesos es de $1.635.240,00/m² . Este valor se traduce a U$S 1.155,65/m² según la cotización del dólar Banco Nación, y a U$S 1.147,54/m² si se considera el valor del dólar blue.

Las variaciones registradas en la moneda local durante el último mes de medición fueron moderadas. El costo total de la construcción experimentó un aumento mensual del +1,28% .

Al analizar sus componentes:

El costo de los materiales mostró el mayor incremento mensual con un +1,33% 13.

mostró el mayor incremento mensual con un 13. El costo de la mano de obra subió un +1,22% en el último mes.

Sin embargo, en la medición interanual (de diciembre de 2024 a diciembre de 2025), el aumento del costo total de la construcción fue del +18,89%. En este período, la mano de obra fue el componente que más se encareció, con una suba del +21,70%, superando el incremento del +16,60% registrado en el costo de los materiales.

El factor dólar: desplome de los costos anuales

La tendencia más destacada del informe es la fuerte reducción de los costos anuales cuando se expresan en dólares, un dato crucial para el inversor.

Al referir los valores al dólar comprador Banco Nación ($1.415,00/U$S):

El costo total de la construcción interanual cayó un -16,32% .

. El costo de los materiales interanual se redujo un -17,93% .

. El costo de la mano de obra interanual disminuyó un -14,34% .

. En la variación mensual, el costo de la construcción en dólares BNA también cayó levemente, un -0,19%.

Al referir los valores al dólar comprador informal o blue ($1.425,00/U$S):

El costo total de la construcción interanual experimentó una baja del -12,82% .

. La mano de obra interanual en esta cotización bajó un -10,76% 25.

25. Los materiales interanuales cayeron un -14,50% .

. La variación mensual en U$S blue también fue negativa, registrando una baja del -0,14%.

La fuerte caída interanual de los costos medidos en moneda extranjera posiciona a la construcción mendocina como una inversión altamente atractiva para aquellos que operan con dólares, a pesar de los ajustes en pesos.