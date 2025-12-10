10 de diciembre de 2025 - 17:18

Construcción: mientras la actividad crece sin parar, la venta de insumos cayó un 7,1% en noviembre

Así lo advierte el Índice Construya, que también advirtió la caída interanualmente. Al freno lo viene sintiendo durante la segunda parte del año.

La venta de insumos para la construcción registró una baja en noviembre 2025.

La venta de insumos para la construcción registró una baja en noviembre 2025.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La venta de insumos para la construcción volvió a mostrar un retroceso en noviembre, reflejando el freno que atraviesa el sector en la segunda parte del año. Sin embargo, se observa una dicotomía, ya que la actividad de la construcción creció 8% interanual y solo mostró números negativos en enero de 2025.

Leé además

kristich desarrollos inauguro un nuevo strip center en quillota y afianza su crecimiento en chile

Kristich Desarrollos inauguró un nuevo strip center en Quillota y afianza su crecimiento en Chile

Por Redacción
El IRE es un indicador clave para el mercado mendocino.

La inflación en la construcción frena: materiales moderan su aumento por segundo mes consecutivo en Mendoza

Por Matías Carretero

Según el Índice Construya (IC), las empresas del grupo vendieron en noviembre 5,5% menos que en el mismo mes de 2024 y un 7,1% menos que en octubre. Este indicador mide la evolución de los volúmenes comercializados al sector privado por las compañías que integran el consorcio.

En el acumulado de enero-noviembre de 2025 el IC experimentó una mejora de 6,0% interanual.

“En la segunda parte del año la actividad sectorial se vio impactada negativamente por la elevada volatilidad financiera, a lo cual se sumó en algunos momentos el factor climático adverso”, señalaron desde Construya en un comunicado que recibió Noticias Argentinas.

El parte añadió que “en la medida que el horizonte de planeamiento continúe despejándose, disminuya la tasa de interés y la oferta de crédito resurja con fuerza, la inversión inmobiliaria y la actividad de la construcción tendrán perspectivas alentadoras”.

Actividad de la construcción

En el acumulado de los diez meses del año, la construcción presenta un aumento de 7,9% respecto a igual período de 2024. A pesar de la suba contra octubre del año anterior, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) cayó 0,5% contra septiembre.

Con relación a igual mes del año anterior, ocho de los trece insumos para la construcción subieron en octubre. Mientras que yeso, ladrillos huecos, pisos y revestimientos cerámicos, cales y placas de yeso registraron bajas interanuales.

construcción
La construcción subió 8% interanual en octubre de 2025 y acumuló un alza de 7,9% en los últimos diez meses.

La construcción subió 8% interanual en octubre de 2025 y acumuló un alza de 7,9% en los últimos diez meses.

Uno por uno, los números de los insumos:

  • Hormigón elaborado: 40,7%.
  • Artículos sanitarios de cerámica: 35,7%.
  • Asfalto: 33,6%.
  • Mosaicos graníticos y calcáreos: 24,5%.
  • Pinturas para construcción: 13,1%.
  • Resto: 12,4%.
  • Hierro redondo y aceros para la construcción: 7,7%.
  • Cemento portland: 7,5%.
  • Placas de yeso: -0,6%.
  • Cales: -3,6%.
  • Pisos y revestimientos cerámicos: -6,4%.
  • Ladrillos huecos: -6,9%.
  • Yeso: -11,2%.

Los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción muestran expectativas desfavorables con respecto al nive de actividad esperado para el período noviembre 2025-enero 2026.

Obras privadas:

El 68,5% de las empresas que realizan obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses.

El 21% estima que disminuirá.

El 10,5% restante se muestra optimista y prevé que aumentará.

Obras públicas:

El 59,8% estima que el nivel de actividad no cambiará durante el período consultado.

El 24,7% cree que disminuirá.

El 15,5% restante prevé que aumentará.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Subió la construcción en comparación al 2024.

La construcción crece y sorprende, pero la industria no repunta y extiende su mala racha

Por Redacción Economía
El IPV cierra el 2025 con un buen número de viviendas entregadas

Balance del IPV 2025: cuántas viviendas se hicieron y en qué departamentos no entregaron ninguna

Por Martín Fernández Russo
En la previa del conversatorio, los empresarios hicieron un balance de fin de año

El clima empresario en el fin de año de Los Andes: empresas más ordenadas y apuesta por las reformas

Por Diana Chiani
Incluye un incremento del 1,3% sobre los básicos, además de una suma fija no remunerativa.

Sueldos de la construcción: nueva tabla salarial de UOCRA; la suba por categoría y cuándo se cobra

Por Matías Carretero