Construcción: mientras la actividad crece sin parar, la venta de insumos cayó un 7,1% en noviembre

La venta de insumos para la construcción volvió a mostrar un retroceso en noviembre , reflejando el freno que atraviesa el sector en la segunda parte del año. Sin embargo, se observa una dicotomía, ya que la actividad de la construcción creció 8% interanual y solo mostró números negativos en enero de 2025.

Según el Índice Construya (IC), las empresas del grupo vendieron en noviembre 5,5% menos que en el mismo mes de 2024 y un 7,1% menos que en octubre . Este indicador mide la evolución de los volúmenes comercializados al sector privado por las compañías que integran el consorcio.

En el acumulado de enero-noviembre de 2025 el IC experimentó una mejora de 6,0% interanual.

“En la segunda parte del año la actividad sectorial se vio impactada negativamente por la elevada volatilidad financiera, a lo cual se sumó en algunos momentos el factor climático adverso”, señalaron desde Construya en un comunicado que recibió Noticias Argentinas.

El parte añadió que “en la medida que el horizonte de planeamiento continúe despejándose, disminuya la tasa de interés y la oferta de crédito resurja con fuerza, la inversión inmobiliaria y la actividad de la construcción tendrán perspectivas alentadoras”.

Actividad de la construcción

En el acumulado de los diez meses del año, la construcción presenta un aumento de 7,9% respecto a igual período de 2024. A pesar de la suba contra octubre del año anterior, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) cayó 0,5% contra septiembre.

Con relación a igual mes del año anterior, ocho de los trece insumos para la construcción subieron en octubre. Mientras que yeso, ladrillos huecos, pisos y revestimientos cerámicos, cales y placas de yeso registraron bajas interanuales.

construcción La construcción subió 8% interanual en octubre de 2025 y acumuló un alza de 7,9% en los últimos diez meses. Indec

Uno por uno, los números de los insumos:

Hormigón elaborado: 40,7%.

Artículos sanitarios de cerámica: 35,7%.

Asfalto: 33,6%.

Mosaicos graníticos y calcáreos: 24,5%.

Pinturas para construcción: 13,1%.

Resto: 12,4%.

Hierro redondo y aceros para la construcción: 7,7%.

Cemento portland: 7,5%.

Placas de yeso: -0,6%.

Cales: -3,6%.

Pisos y revestimientos cerámicos: -6,4%.

Ladrillos huecos: -6,9%.

Yeso: -11,2%.

Los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción muestran expectativas desfavorables con respecto al nive de actividad esperado para el período noviembre 2025-enero 2026.

Obras privadas:

El 68,5% de las empresas que realizan obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses.

El 21% estima que disminuirá.

El 10,5% restante se muestra optimista y prevé que aumentará.

Obras públicas:

El 59,8% estima que el nivel de actividad no cambiará durante el período consultado.

El 24,7% cree que disminuirá.

El 15,5% restante prevé que aumentará.