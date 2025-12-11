Junior Achievement compartió los resultados del año en la región de Cuyo : durante 2025, la organización alcanzó más de 20.000 experiencias educativas, que involucraron a +13.000 estudiantes de Mendoza , San Luis y San Juan .

“Este año reafirmamos nuestro compromiso con las juventudes de Cuyo. Crecimos en alcance, en aliados y en impacto. Sabemos que cuando una escuela nos abre sus puertas, estamos más cerca de que un joven se sienta capaz de construir su futuro. Y, así, sembramos oportunidades reales de crecimiento para toda la comunidad”, señaló María Laura Hunau, directora regional de Junior Achievement en Cuyo.

En 2025, la organización trabajó junto a más de 100 voluntarios y 18 aliados estratégicos, quienes acompañaron el desarrollo de los programas en la región.

Además, se consolidaron tres alianzas con los Ministerios de Educación de Mendoza, San Juan y San Luis , que permitieron que 8.051 jóvenes participaran de programas de educación financiera . Al mismo tiempo, 214 educadores que completaron la formación Enseñar finanzas e implementaron los contenidos con sus estudiantes acreditaron puntaje docente, fortaleciendo la formación docente y el aprendizaje activo en el aula.

Más de 13 mil jóvenes se capacitaron en educación financiera y emprendimiento gracias a Junior Achievement en Cuyo Más de 13 mil jóvenes se capacitaron en educación financiera, empleabilidad y emprendimiento gracias a Junior Achievement en Cuyo Gentileza Junior Achievement en Cuyo

Dentro del eje de empleabilidad, 801 estudiantes conocieron de cerca el mundo del trabajo con el programa Socios, interactuando con profesionales y explorando su decisión vocacional. A su vez, 162 de ellos participaron de experiencias presenciales en empresas de la región. Más de 15 organizaciones abrieron sus puertas para que los jóvenes vivieran una jornada laboral real, como Banco Supervielle, Bodega Foster Lorca, Cattorini Hnos., Club Tapiz, Coca-Cola, Lamadrid Wines, Legislatura de Mendoza, OSDE, Verallia, entre otras.

“En un contexto donde 9 de cada 10 jóvenes expresa dificultades para conseguir trabajo, es clave conectarlos desde la escuela con el mundo profesional. Cada experiencia, en empresas reales y en contacto con profesionales experimentados, es una oportunidad de abrir horizontes y despertar vocaciones”, destacó Camilo De Lillo, presidente del consejo regional de Junior Achievement en Cuyo.

En el eje emprendedor, el programa Aprender a emprender reunió a 1151 estudiantes de 30 escuelas, quienes desarrollaron 35 emprendimientos. Por primera vez, se realizó en Mendoza la edición presencial de la Rueda de capitalización -desarrollada en dos jornadas durante el mes de julio en el Espacio Cultural Julio Le Parc y en la Casa de San Martin- y de la Feria de emprendimientos, durante septiembre en el Mendoza Shopping. En estas instancias los jóvenes presentaron sus proyectos ante posibles inversores y ofrecieron sus productos al público comprador.

Uno de los hitos del año fue la 22° edición del Foro de Emprendedores de Cuyo, un encuentro que promueve habilidades emprendedoras y espíritu innovador en jóvenes de 16 a 18 años, y en el que participaron 345 estudiantes de 24 escuelas de la provincia. Estas actividades les permitieron que desenvolverse en dinámicas grupales e instancias de networking, potenciando su creatividad y visión de futuro. La jornada incluyó charlas que estuvieron a cargo de 19 referentes del ecosistema emprendedor y empresario mendocino, además de tres paneles dedicados a compartir experiencias emprendedoras y consejos sobre empleabilidad.

Participaron Horacio Llovet (Nawaiam), Emilce Vega (Subsecretaría de Empleo y Capacitación– Gobierno de Mendoza), Esteban Ruíz (Retina Producciones), Gastón Molina (Centro Tecnológico de Robótica e Innovación), Rodolfo Giro (Interbrain Innovation), Federico Robello (Guchini), Ariel Fabrizio y Constanza Carcaño (Entre Dos), Mariano Scalco (Tutiendahora), Elena Alonso (Elena Financiera), Juan Cruz Forlizzi (AI Weekend), Luis Zambonini (McDonald’s), Diego Caso (UNICO), Juan Pablo Giralt (Finning CAT), Paula Ariet (Gestión Capital Humano), Camila De Amoriza (Weareginkgo.io), Emiliano Devita (Hefesto Café), Patricia Soria (QuienVino) y Darío Terraza (Conjugando).

Para 2026, Junior Achievement en Cuyo proyecta continuar expandiendo su alcance territorial y profundizando la articulación con gobiernos, empresas y escuelas para multiplicar las oportunidades educativas disponibles para los jóvenes.

“Queremos seguir creciendo y llegar aún más lejos. Cada aliado, cada voluntario y cada docente que se suma hace posible que más estudiantes descubran sus capacidades y se preparen para construir su futuro”, concluyó María Laura Hunau.

Para esto, resulta fundamental ampliar la red de aliados que acompañen el accionar de Junior en la región. Si te interesa que tu marca apoye el trabajo de Junior en Cuyo, escribí a [email protected] o comunicate al +261 618-8444

Acompañaron a Junior en Cuyo Fundación Santa Elena, Verallia, Ministerio de Producción de Mendoza, Municipalidad de Tupungato, OSDE, Municipalidad de Luján de

Cuyo, Municipalidad de Guaymallén, Vicuña Mackenna, Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE de Mendoza, Ministerio de Educación de San Luis, Ministerio de Educación de San Juan, Supervielle, Cattorini Hnos., Mercantil Andina, Galicia, Coca-Cola Andina, Ciudad de Mendoza, EDEMSA, Fincas Patagónicas, Universidad MAZA, Gestión Consultores e Instituto Universitario de Ciencias Empresariales.

