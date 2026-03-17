La nueva economía: cuáles son las carreras que eligen los nativos digitales

La Universidad de San Andrés (UdeSA) elaboró un ranking de las carreras más elegidas por los nativos digitales. Paradigmas de una nueva economía.

Durante el verano en la Argentina, la Universidad de San Andrés (UdeSA) elaboró un ranking de las carreras más elegidas por los nativos digitales. En función del análisis de sus intereses y motivaciones para seleccionar qué estudiar en el marco de la nueva economía, el relevamiento destacó disciplinas como la Inteligencia Artificial y las Ciencias del Comportamiento; entre otras.

El trabajo informó que este tipo de propuestas ganan protagonismo en la educación superior argentina. Se trata de opciones académicas que atraen a perfiles interesados en anticiparse a las tendencias globales, con el objetivo de comprender fenómenos complejos. El rector de la UdeSA, Lucas S. Grosman, destacó que “los jóvenes buscan una carrera que los desafíe intelectualmente, les abra puertas profesionales diversas y les ofrezcan una base sólida para seguir aprendiendo”.

Desde la institución interpretan estos datos como una señal de cómo las nuevas generaciones perciben el mercado laboral. La preferencia por carreras que integran desarrollo organizacional, tecnología y análisis de datos refleja la necesidad de profesionales capaces de manejar múltiples tareas.

En ese marco, las carreras tradicionales como Administración de Empresas y Finanzas han experimentado una profunda transformación, incorporando herramientas digitales y análisis de datos como ejes centrales de formación. Paralelamente, surgen nuevas propuestas como la Licenciatura en Negocios Digitales para responder a un entorno.

Para la Universidad de San Andrés, la distinción entre carreras “tradicionales” y “nuevas” es cada vez más difusa. La institución destacó que incluso sus programas con más trayectoria están imbuidos de una fuerte impronta interdisciplinaria, que preparan a los estudiantes para dialogar con distintos saberes y tomar decisiones en contextos complejos.

En un contexto atravesado por la transformación digital y la creciente complejidad económica, el ranking elaborado por la universidad evidencia una clara inclinación hacia las denominadas “carreras del futuro”. Las carreras más demandadas por los estudiantes para el ciclo lectivo 2026 fueron: Licenciatura en Administración de empresas.

Licenciatura en Negocios Digitales

Licenciatura en Economía Empresarial

Licenciatura en Ciencias del comportamiento

Licenciatura en Finanzas

Ingeniería en Inteligencia Artificial

Ingeniería en Biotecnología