La inflación de noviembre en Mendoza fue del 2,7%, ¿qué subas la impulsaron?

Las consultoras habían anticipado que volvería a estar por encima del 2% a nivel nacional y que los aumentos en alimentos serían parte de la explicación.

Tal como habían adelantado las estimaciones privadas, la inflación de noviembre estuvo por encima de la de octubre y fue del 2,5% en el país. En Mendoza, la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), difundida por la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la provincia), fue del 2,7%.

image Los rubros que impulsaron esta aceleración de la suba general de precios, con respecto al 2,4% de octubre en la provincia, fueron, en orden de importancia: Transporte y comunicaciones (4,8%); Vivienda y servicios básicos (3,9%); Otros bienes y servicios (3,1%); Atención médica y gastos para la salud (2,8%); y Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,8%).

En cambio, los que subieron por debajo de la inflación promedio en Mendoza fueron: Alimentos y bebidas (2,5%); Indumentaria (1,2%); y Educación (1,2%). Incluso, hubo una categoría que tuvo deflación en noviembre: Esparcimiento, que decreció 0,4% el mes pasado.

image Acumulada en 2025 En lo que va del año, la inflación en Mendoza acumula un 26,3% de variación. Esto, mientras que el IPC nacional, según el Indec ha tenido una evolución acumulada en 2025 del 27,9%.

La variación intermensual del IPC en la provincia alcanzó un piso del 1% en febrero, para trepar al 2,5% en marzo y al 3,1% tanto en abril como en mayo. En junio comenzó a descender nuevamente, al 1,7%; tendencia que se sostuvo en julio, cuando cayó al 1,1%. Pero en agosto retomó la senda ascendente, con un 1,9%, y se sostuvo en septiembre (2,2%) y octubre (2,4%).

image Pese a estas oscilaciones, la evolución interanual de la inflación venía mostrando una curva descendente sostenida hasta octubre; tendencia que se revirtió en noviembre. image