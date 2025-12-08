Las empresas prevén subas salariales de 20% para 2026, en línea con la inflación

Las empresas definieron los incrementos salariales que aplicarán durante 2026 , con proyecciones que se ubican en línea con la inflación estimada para ese período. Los datos surgen de la sexta edición del relevamiento Tendencias de Incrementos Salariales en Argentina (TISA), elaborado por Mercer.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el estudio consultó a 518 compañías entre el 17 y el 25 de noviembre. Del total, el 66% corresponde a subsidiarias y el 34% a casas matrices. Además, un 24% emplea a menos de 100 personas, mientras que un 20% supera los 5.000 trabajadores. Los sectores con mayor representación son Consumo Masivo (15%), High Tech (13%), Ciencias de la Vida (10%), Energía (10%) y Servicios (9%).

De acuerdo con el informe, las empresas planean otorgar un aumento salarial promedio del 20% el año próximo . Esta cifra se ubica cerca de la inflación esperada para 2026, proyectada en 19,6% según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) y en 23,9% de acuerdo con LatinFocus.

El relevamiento señala que el 47% de las firmas ya definió su esquema presupuestario para el año entrante , mientras que el 26% aún no inició la planificación. A su vez, apenas un 3% sólo tiene previsto el primer semestre del año.

En cuanto al 2025, el punto medio de incremento salarial se ubica en el 30% . Para determinar los ajustes, el 57% de las compañías toma en cuenta más de una variable (referencias de mercado, inflación proyectada y desempeño), mientras que el 16% se basa exclusivamente en encuestas y el 15% prioriza la inflación.

Frecuencia de aumentos

El TISA detalla que un tercio de las empresas (34%) prevé cerrar 2025 con cuatro aumentos aplicados. Para 2026, la mayoría (36%) estima implementar dos ajustes salariales, y un 29% prevé cuatro o más. El informe destaca que estas proyecciones reflejan un escenario de mayor previsibilidad respecto a 2023 y 2024, cuando la inflación anual alcanzó el 211% y el 118%, respectivamente.

Asimismo, las industrias de Medios y Entretenimiento, Biotecnología, Dispositivos y Equipos Médicos, Bancos, Farmacéutica y High Tech aparecen con las mayores previsiones de aumento para 2025, con un promedio del 32%. En contraste, las fintech proyectan incrementos del 26%.

“El relevamiento TISA refleja la tendencia de las compañías a adoptar una postura prudente, con incrementos que acompañan la inflación esperada y estrategias de compensación más diversificadas para retener talento”, señaló Inés García Toscano, gerente de Career & Rewards de Mercer para Argentina, Uruguay y Paraguay.