8 de diciembre de 2025 - 15:19

Ventas minoristas pyme cayeron 4,1% en noviembre y crece la cautela en el sector

Los comercios registraron una fuerte baja mensual y ven un clima de inversión desfavorable, aunque mantienen expectativas moderadamente optimistas para 2026.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Las ventas minoristas pymes descendieron 4,1% interanual en noviembre, medidas a precios constantes, según el relevamiento sectorial mensual. En la comparación desestacionalizada frente a octubre, la caída fue aún más marcada: –9,1%. Aun así, el acumulado del año se mantiene en terreno positivo, con una suba del 3,4%.

Más de la mitad de los comercios (54,2%) consultados por la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) evaluó que su situación económica se mantuvo estable frente al año pasado. Sin embargo, el 37% afirmó haber atravesado un deterioro, cuatro puntos más que en octubre, lo que muestra un retroceso en la mejora de percepciones que se había insinuado el mes previo.

image

Clima actual y perspectivas en el comercio pyme

Respecto al clima para invertir, predomina el escepticismo: el 60,1% considera que las condiciones actuales no son favorables para realizar desembolsos, mientras que solo el 14,6% cree que es un buen momento. El resto (25,2%) no tiene una opinión definida.

En cuanto a las expectativas, el panorama es más alentador: el 48,6% de los encuestados proyecta una mejora en 2026, el 43,7% prevé estabilidad y solo el 7,7% estima un empeoramiento.

image

Qué rubros tuvieron caída en ventas y cuál creció

El análisis por rubros mostró descensos en seis de los siete segmentos relevados. Las caídas más pronunciadas se dieron en Perfumería (–17%), Bazar y Decoración (–9,7%) y Alimentos y Bebidas (–5,9%). La única excepción fue Farmacia, que creció 1,8% interanual.

image

El desempeño de noviembre confirma un escenario de consumo dividido: los hogares priorizan bienes esenciales, mientras que las compras postergables continúan retraídas por la pérdida de poder adquisitivo y el agotamiento de los límites de financiamiento. La incertidumbre de costos y la competencia moderaron las decisiones de inversión y mantuvieron al sector operando con cautela.

Pese al deterioro del presente, el informe destaca un dato llamativo: el comercio pyme sostiene una mirada optimista hacia el próximo año, confiando en que un reordenamiento de variables permita reactivar la demanda interna.

