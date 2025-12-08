Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 9 de diciembre

El precio del dólar oficial para la venta minorista abrirá este martes 9 de diciembre a $1.460 . Sin embargo, esta semana será vital para saber cuál fue la inflación del mes de noviembre en el país. Las mediciones de consultoras privadas prevén un índice que no baje del 2% , similar al mes de octubre.

El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el dato oficial el jueves 11 de diciembre a las 16 , en el cronograma habitual del organismo. Ese mismo día se actualizarán los valores de la canasta básica alimentaria, la canasta básica total y el nivel mínimo de ingresos necesarios.

Las consultoras privadas prevén que la inflación de noviembre podría ubicarse por encima del 2% mensual según las proyecciones, que advierten una aceleración en varios rubros sensibles de la canasta.

Los relevamientos anticipan un Índice de Precios al Consumidor (IPC) que en algunos casos podría acercarse al 3%, impulsado por el impacto de los precios regulados y por un incremento más marcado en alimentos, con la carne como uno de los factores que más presión ejerció durante el mes.

Las estimaciones privadas muestran un escenario de variaciones moderadas pero persistentes

La consultora Analytica ubicó su proyección en torno al 2,3%, mientras que EcoGo calculó una cifra cercana al 2,5%. Econviews midió un incremento del 3,2% en el promedio de las últimas cuatro semanas, y LCG señaló que el avance del rubro alimentos podría llevar el índice general incluso por encima del 3,5% si se mantienen las subas registradas a lo largo del mes.

En todos los casos, los analistas coincidieron en que los ajustes en tarifas de servicios públicos como gas, electricidad y transporte elevan la participación de los precios regulados dentro del IPC.

dólar martes 9 de diciembre WEB

Como referencia, el IPC de octubre había sido del 2,3%, lo que llevó el acumulado anual al 24,8% y la variación interanual al 31,3%. Aunque noviembre muestra un repunte mensual, las mediciones privadas destacan que la inflación interanual sigue desacelerando de forma progresiva y ya se ubica entre 29% y 31%, en línea con un programa económico que apuesta a la disciplina fiscal, la estabilidad monetaria y la corrección gradual de desequilibrios para sostener un sendero de previsibilidad.