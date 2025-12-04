Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este viernes 5 de diciembre

El dólar oficial para la venta cerró este jueves por la tarde a $1.475 , leve baja con el que abrirán los bancos más importantes del país este viernes. Sin embargo, desde el informe del JP Morgan sobre el ámbito financiero del país explican que el objetivo del gobierno debe ser la acumulaciones de reservas internacionales para el 2026.

El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de cada banco.

En sus informes más recientes sobre Argentina, el J.P. Morgan remarcó que la acumulación de reservas internacionales será un punto decisivo de la agenda económica de 2026, especialmente en un contexto donde el Banco Central continúa operando con niveles de reservas netas muy por debajo de los estándares regionales.

El banco estadounidense señaló que, aún con el avance paciente desde mediados de año, la posición externa del país sigue siendo frágil y condiciona tanto la estabilidad del mercado cambiario como la credibilidad del programa económico.

Es así que Argentina necesitará consolidar un flujo sostenido de las divisas para enfrentar los compromisos en dólares de 2026 y 2027, entre ellos los pagos con organismos internacionales y vencimientos de deuda reestructurada.

Esta entidad remarcó que el proceso de recomposición de reservas será determinante para “respaldar la transición hacia un régimen cambiario más estable”, especialmente si el Gobierno busca mantener una política monetaria consistente y evitar presiones sobre la brecha.

dólar viernes 5 de diciembre WEB

El banco también advirtió en su informe que el año 2027, año electoral, exigirá una posición externa más sólida para resistir los posibles episodios de volatilidad. En ese sentido, la capacidad del Banco Central de sostener compras netas de divisas y reducir la porción de reservas comprometidas aparece como uno de los factores críticos para mejorar el perfil crediticio del país y lograr que el riesgo país continúe descendiendo.