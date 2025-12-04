4 de diciembre de 2025 - 15:56

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este viernes 5 de diciembre

El precio del dólar oficial cerró este jueves un dólar estable para la venta minorista. Conocé cómo abrirán los bancos este viernes.

dólar viernes 5 de diciembre

Foto:

WEB
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El dólar oficial para la venta cerró este jueves por la tarde a $1.475 , leve baja con el que abrirán los bancos más importantes del país este viernes. Sin embargo, desde el informe del JP Morgan sobre el ámbito financiero del país explican que el objetivo del gobierno debe ser la acumulaciones de reservas internacionales para el 2026.

Leé además

ANSES ajustó las fechas de pago de diciembre por el feriado nacional.

Pensiones No Contributivas: ANSES confirmó las fechas de pago de diciembre

Por Redacción Economía
Los jubilados que cobran la mínima recibirán aumento, aguinaldo y un bono extra de $70.000 en diciembre.

Jubilados ANSES: fechas de pago y montos con aumento, bono y medio aguinaldo en diciembre

Por Redacción Economía
dólar viernes 5 de diciembre

Precio del dólar para este viernes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de cada banco.

Banco por banco: la cotización del dólar para este viernes 5 de diciembre

  • Banco Nación: $1.475
  • Banco Galicia: $1.465
  • Banco BBVA: $1.470
  • Banco Santander: $1.470
  • Banco Ciudad: $1.480
  • Banco Patagonia: $1.480
  • Banco Macro: $1.480
  • Banco Hipotecario: $1.470
  • Banco Supervielle: $1.468
  • Banco Credicoop: $1.480
  • Banco Piano: $1.480
  • Banco Comercio: $1.465
  • ICBC: $1.465
  • Brubank: $1.465

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

En sus informes más recientes sobre Argentina, el J.P. Morgan remarcó que la acumulación de reservas internacionales será un punto decisivo de la agenda económica de 2026, especialmente en un contexto donde el Banco Central continúa operando con niveles de reservas netas muy por debajo de los estándares regionales.

El banco estadounidense señaló que, aún con el avance paciente desde mediados de año, la posición externa del país sigue siendo frágil y condiciona tanto la estabilidad del mercado cambiario como la credibilidad del programa económico.

Es así que Argentina necesitará consolidar un flujo sostenido de las divisas para enfrentar los compromisos en dólares de 2026 y 2027, entre ellos los pagos con organismos internacionales y vencimientos de deuda reestructurada.

Esta entidad remarcó que el proceso de recomposición de reservas será determinante para “respaldar la transición hacia un régimen cambiario más estable”, especialmente si el Gobierno busca mantener una política monetaria consistente y evitar presiones sobre la brecha.

dólar viernes 5 de diciembre

El banco también advirtió en su informe que el año 2027, año electoral, exigirá una posición externa más sólida para resistir los posibles episodios de volatilidad. En ese sentido, la capacidad del Banco Central de sostener compras netas de divisas y reducir la porción de reservas comprometidas aparece como uno de los factores críticos para mejorar el perfil crediticio del país y lograr que el riesgo país continúe descendiendo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La CNTCP definió un aumento del 2,7% y un bono extra para todas las categorías del servicio doméstico.

Empleadas domésticas: cuánto cobran con aumento, aguinaldo y bono de fin de año en diciembre

Por Melisa Sbrocco
esta confirmado el precio que tendra el dolar cuando abran los bancos este jueves 4 de diciembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este jueves 4 de diciembre

Por Redacción Economía
esta confirmado el precio que tendra el dolar cuando abran los bancos este miercoles 3 de diciembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este miércoles 3 de diciembre

Por Redacción Economía
esta confirmado el precio que tendra el dolar cuando abran los bancos este martes 2 de diciembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 2 de diciembre

Por Redacción Economía