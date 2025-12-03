3 de diciembre de 2025 - 10:53

Empleadas domésticas: cuánto cobran con aumento, aguinaldo y bono de fin de año en diciembre

Nuevos salarios, bono y aguinaldo para empleadas domésticas ya están vigentes. La CNTCP actualizó la escala y definió montos según categoría y horas trabajadas.

La CNTCP definió un aumento del 2,7% y un bono extra para todas las categorías del servicio doméstico.

La CNTCP definió un aumento del 2,7% y un bono extra para todas las categorías del servicio doméstico.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) definió un aumento del 2,7% para las empleadas domésticas entre noviembre y diciembre, además de un bono extraordinario a pagarse por tres meses. Aunque la resolución todavía no fue publicada en el Boletín Oficial, el acta firmada deja el incremento plenamente vigente.

Las nuevas escalas salariales impactan en todas las categorías del personal doméstico.

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán por media jornada en diciembre

La actualización impacta en todas las categorías, modifica los sueldos mensuales, las horas y también el cálculo del aguinaldo para diciembre. Con más de 1,3 millones de trabajadoras en actividad, el reajuste vuelve a poner en foco los ingresos del sector.

Cómo quedaron los nuevos salarios con el aumento de diciembre

Tras acordar una suba del 2,7%, distribuida entre noviembre y diciembre, la CNTCP confirmó que “el aumento está vigente”, pese a la falta de publicación oficial.

El aguinaldo de diciembre se calcula sobre el mejor sueldo del semestre según la escala vigente.

La escala completa quedó así para diciembre:

  • Tareas generales (quinta categoría)

    • Con retiro: $3.135,99 por hora / $384.713,01 por mes

    • Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

  • Cuidado de personas (cuarta categoría)

  • Con retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

  • Sin retiro: $3.784,32 por hora / $476.755,68 por mes

  • Caseros/as (tercera categoría)

    • Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

  • Tareas específicas (segunda categoría)

    • Con retiro: $3.582,79 por hora / $438.475,56 por mes

    • Sin retiro: $3.926,84 por hora / $488.091,78 por mes

  • Supervisores/as (primera categoría)

    • Con retiro: $3.783,33 por hora / $471.956,01 por mes

    • Sin retiro: $4.143,70 por hora / $525.712,99 por mes

    • Estos valores sirven como base para calcular el bono, el aguinaldo y las jornadas parciales.

    Bonos para empleadas domésticas: montos y cómo se pagan

    El acuerdo estableció un bono extraordinario que complementa el aumento salarial y se abona según las horas semanales trabajadas. Los montos definidos son:

    • $14.000 para quienes superan las 16 horas semanales.

    • $9.000 para trabajadoras entre 12 y 16 horas.

    • $6.000 para quienes trabajan menos de 12 horas.

    En noviembre y diciembre, el bono se paga por fuera del salario, ya que es no remunerativo. A partir de enero, pasa a integrarse al sueldo mensual y, por lo tanto, empezará a incidir en todos los cálculos posteriores, incluido el aguinaldo futuro.

    Aguinaldo de diciembre: cálculo según la nueva escala

    El aguinaldo se liquida como el 50% del mejor salario mensual del semestre, o un proporcional si la trabajadora no trabajó los seis meses.

    Para los montos completos de diciembre, el cálculo queda así:

    • Tareas generales

      • Con retiro: $384.713,01 → $192.356,50

      • Sin retiro: $427.821,61 → $213.910,80

    • Cuidado de personas

      • Con retiro: $427.821,61 → $213.910,80

      • Sin retiro: $476.755,68 → $238.377,84

    • Caseros/as

      • $427.821,61 → $213.910,80

    • Tareas específicas

      • Con retiro: $438.475,56 → $219.237,78

      • Sin retiro: $488.091,78 → $244.045,89

    • Supervisores/as

      • Con retiro: $471.956,01 → $235.978,00

      • Sin retiro: $525.712,99 → $262.856,49

    Además, se puede calcular el aguinaldo para quienes trabajan en jornadas parciales.

    Las trabajadoras con jornadas de 6 horas diarias tienen valores diferenciados según categoría y modalidad de retiro.

    Cuánto cobran todas las categorías por 6 horas al día, de lunes a viernes

    Además de los valores mensuales y por hora establecidos en la escala oficial, muchas empleadas domésticas trabajan en jornadas parciales, especialmente de 6 horas por día. Para este tipo de carga horaria, el sueldo no surge de la escala mensual sino del cálculo directo por hora, multiplicado por los días trabajados. Por eso, es clave conocer cuánto representa esta modalidad en cada categoría.

    Así queda cada categoría:

    • Tareas generales

      • Con retiro: $407.264 mensuales

      • Sin retiro: $439.791 mensuales

    • Cuidado de personas

      • Con retiro: $439.791

      • Sin retiro: $491.911

    • Caseros/as

      • Sin retiro: $439.791

    • Tareas específicas

      • Con retiro: $465.801

      • Sin retiro: $510.483

    • Supervisores/as

      • Con retiro: $491.787

      • Sin retiro: $539.050

    Aguinaldo para jornadas de 6 horas diarias

    Aplicando el 50% del sueldo mensual estimado:

    • Tareas generales

      • Con retiro: $203.632

      • Sin retiro: $219.895

    • Cuidado de personas

      • Con retiro: $219.895

      • Sin retiro: $245.955

    • Caseros/as

      • Sin retiro: $219.895

    • Tareas específicas

      • Con retiro: $232.900

      • Sin retiro: $255.241

    • Supervisores/as

      • Con retiro: $245.893

      • Sin retiro: $269.525

