Empleadas domésticas: cuánto cobran con aumento, aguinaldo y bono de fin de año en diciembre

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) definió un aumento del 2,7% para las empleadas domésticas entre noviembre y diciembre, además de un bono extraordinario a pagarse por tres meses. Aunque la resolución todavía no fue publicada en el Boletín Oficial, el acta firmada deja el incremento plenamente vigente.

Vuelve el reintegro de $25.000 a Jumbo con MODO y 13 bancos

La actualización impacta en todas las categorías, modifica los sueldos mensuales, las horas y también el cálculo del aguinaldo para diciembre . Con más de 1,3 millones de trabajadoras en actividad, el reajuste vuelve a poner en foco los ingresos del sector.

Tras acordar una suba del 2,7% , distribuida entre noviembre y diciembre, la CNTCP confirmó que “el aumento está vigente” , pese a la falta de publicación oficial.

El aguinaldo de diciembre se calcula sobre el mejor sueldo del semestre según la escala vigente.

Bono para empleadas domésticas: cómo incluirlo en el recibo de sueldo

Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

Con retiro: $3.135,99 por hora / $384.713,01 por mes

Con retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

Sin retiro: $3.784,32 por hora / $476.755,68 por mes

Caseros/as (tercera categoría) Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

Tareas específicas (segunda categoría) Con retiro: $3.582,79 por hora / $438.475,56 por mes

Sin retiro: $3.926,84 por hora / $488.091,78 por mes

Supervisores/as (primera categoría) Con retiro: $3.783,33 por hora / $471.956,01 por mes

Sin retiro: $4.143,70 por hora / $525.712,99 por mes

Estos valores sirven como base para calcular el bono, el aguinaldo y las jornadas parciales.

Bonos para empleadas domésticas: montos y cómo se pagan

El acuerdo estableció un bono extraordinario que complementa el aumento salarial y se abona según las horas semanales trabajadas. Los montos definidos son:

$14.000 para quienes superan las 16 horas semanales.

$9.000 para trabajadoras entre 12 y 16 horas.

$6.000 para quienes trabajan menos de 12 horas.

En noviembre y diciembre, el bono se paga por fuera del salario, ya que es no remunerativo. A partir de enero, pasa a integrarse al sueldo mensual y, por lo tanto, empezará a incidir en todos los cálculos posteriores, incluido el aguinaldo futuro.

Aguinaldo de diciembre: cálculo según la nueva escala

El aguinaldo se liquida como el 50% del mejor salario mensual del semestre, o un proporcional si la trabajadora no trabajó los seis meses.

Para los montos completos de diciembre, el cálculo queda así:

Tareas generales Con retiro: $384.713,01 → $192.356,50 Sin retiro: $427.821,61 → $213.910,80

Cuidado de personas Con retiro: $427.821,61 → $213.910,80 Sin retiro: $476.755,68 → $238.377,84

Caseros/as $427.821,61 → $213.910,80

Tareas específicas Con retiro: $438.475,56 → $219.237,78 Sin retiro: $488.091,78 → $244.045,89

Supervisores/as Con retiro: $471.956,01 → $235.978,00 Sin retiro: $525.712,99 → $262.856,49



Además, se puede calcular el aguinaldo para quienes trabajan en jornadas parciales.

Pesos argentinos y billetes para salarios y sueldos Las trabajadoras con jornadas de 6 horas diarias tienen valores diferenciados según categoría y modalidad de retiro. Gentileza

Cuánto cobran todas las categorías por 6 horas al día, de lunes a viernes

Además de los valores mensuales y por hora establecidos en la escala oficial, muchas empleadas domésticas trabajan en jornadas parciales, especialmente de 6 horas por día. Para este tipo de carga horaria, el sueldo no surge de la escala mensual sino del cálculo directo por hora, multiplicado por los días trabajados. Por eso, es clave conocer cuánto representa esta modalidad en cada categoría.

Así queda cada categoría:

Tareas generales Con retiro: $407.264 mensuales Sin retiro: $439.791 mensuales

Cuidado de personas Con retiro: $439.791 Sin retiro: $491.911

Caseros/as Sin retiro: $439.791

Tareas específicas Con retiro: $465.801 Sin retiro: $510.483

Supervisores/as Con retiro: $491.787 Sin retiro: $539.050



Aguinaldo para jornadas de 6 horas diarias

Aplicando el 50% del sueldo mensual estimado: