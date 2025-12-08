¿Qué normas quieren cambiar? la agenda de CEDU Mendoza para el desarrollo urbano

A solo tres meses de su lanzamiento, la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de Mendoza (CEDU Mendoza) ha se ha posicionado como un interlocutor clave en la agenda del real estate provincial. La entidad, que congrega a las firmas más relevantes del sector, se enfoca en la modernización normativa y la agilización para el desarrollo urbano.

Actualmente, CEDU Mendoza está conformada por 23 socios activos, un núcleo de empresas que concentran el mayor volumen de inversión y desarrollo urbano en la provincia.

El Ing. Marcelo De Blasis, Presidente de CEDU Mendoza , habló con Los Andes y enfatizó la meta de la Cámara: "La meta de CEDU Mendoza es clara: establecer un dialogo sincero para eliminar los obstáculos burocráticos y normativos que frenan los grandes proyectos de inversión".

Según De Blasis, el destrabe de cada proyecto significa un promedio de 100 empleos directos por obra y contribuye a una mejor calidad de vida para los mendocinos, garantizando un crecimiento planificado y sostenible para la provincia.

La intensa actividad de CEDU Mendoza subraya su compromiso con la articulación público-privada. Entre sus logros iniciales se destacan:

Vínculos con gobiernos locales: Se fortaleció el diálogo con los municipios, incluyendo reuniones con el Intendente de Luján de Cuyo y un desayuno estratégico con el Intendente de Guaymallén, ambos enfocados en la simplificación administrativa.

Participación en planificación territorial: La Cámara participó en el "Laboratorio Abierto: Hacia Nuevas Dinámicas Comerciales y Urbanas de la Ciudad" en la Ciudad de Mendoza, reforzando lazos en la planificación territorial.

Colaboración con organismos provinciales: CEDU ha generado un canal de diálogo con la Subsecretaría de Empleo y Capacitación para formar perfiles laborales y profesionales vinculados a la construcción. También aporta en el proceso de elaboración y compilación del nuevo Código Unificado de Edificación de la Provincia de Mendoza a través de la Dirección de Planificación.

Acuerdos institucionales y profesionales: Se ha establecido un diálogo estratégico con el Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA) para coordinar acciones técnicas y regulatorias. Además, una reunión con la Facultad de Ingeniería y la carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional de Cuyo sentó las bases para futuros convenios de colaboración en investigación, innovación y formación de profesionales.

Posicionamiento sectorial: La Cámara ha consolidado la visión unificada de los desarrolladores frente a otros actores de la cadena de valor de la construcción mediante el diálogo con la Red EDIFICAR y su participación en el foro estratégico "Claves".