Expo San Juan Minera 2026: ocupación hotelera al 100% y fuerte respaldo político al sector

La provincia de San Juan atraviesa un escenario inédito. En la previa de uno de los fines de semana más intensos del año, la ocupación hotelera alcanzó niveles récord y roza el lleno total. ¿El motivo? La realización de la Expo Minera 2026 , un evento que combina negocios, política y una agenda cultural y deportiva de escala internacional.

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Según datos oficiales, la ocupación llegó al 99%, aunque desde el Gobierno provincial aseguran que en la práctica ya no hay disponibilidad en el Gran San Juan. “En realidad, el porcentaje es del 100%, porque hay meses sin disponibilidad y no estamos contando los alojamientos no oficiales como Airbnb, que también están colmados”, aseguró a el Diario De Cuyo el ministro de Turismo, Guido Romero.

El sistema formal cuenta con unas 5.400 plazas distribuidas en 246 establecimientos, entre hoteles, apart hoteles y cabañas, que presentan una ocupación del 94%. El resto se completa con alojamientos extrahoteleros, que también operan al máximo de su capacidad.

“San Juan es un destino que trabaja muy bien el turismo de eventos. Este año logramos atraer congresos nacionales muy importantes, incluso compitiendo con otras plazas del país”, agregó el funcionario.

Un evento que moviliza a toda la provincia

La Expo Minera 2026 ya abrió sus puertas y se posiciona como el epicentro del sector durante tres jornadas de intensa actividad. Con más de 25.000 asistentes, el encuentro reúne a más de 40 compañías mineras con operaciones en la región y a más de 500 empresas de servicios vinculadas a la industria.

El predio cuenta con más de 380 stands y recibe delegaciones de más de 20 países, consolidándose como una de las exposiciones más influyentes y federales del país.

El fenómeno de la Expo Minera 2026 no es el único motor detrás del lleno total que vive San Juan. La provincia atraviesa un verdadero “triple impacto” turístico con otros dos eventos de gran convocatoria que terminan de saturar la oferta de alojamiento.

Por un lado, se desarrolla el Panamericano de Futsal para sordos, que se disputa del 4 al 8 de mayo y reúne a delegaciones deportivas de distintos países. A esto se suma la Feria Internacional de Artesanías, que convoca a más de 300 expositores y se extenderá hasta el 10 de mayo.

“Siempre se ha trabajado muy bien en el turismo de eventos deportivos. Este año tuvimos el TC 2000, el torneo internacional de vóley y competencias de judo, en las que no solo participan cientos o miles de deportistas, sino también sus familias, lo cual genera un volumen muy interesante en el nivel de ocupación”, explicó Romero.

El funcionario además remarcó el rol clave de este segmento en la economía local: “El turismo de eventos en San Juan es una de las principales actividades para el turismo receptivo de la provincia. Es un área que está creciendo mucho”.

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Fuerte respaldo político

El impacto del evento no es solo económico. La Expo también se convirtió en un punto de encuentro clave para la dirigencia política. Está prevista la participación de siete gobernadores y funcionarios del Gobierno nacional, lo que refuerza el carácter estratégico de la actividad minera.

Entre las visitas destacadas, se espera la llegada de Karina Milei, quien arribará el 7 de mayo con una agenda intensa que incluye una recorrida por una calera en el departamento Sarmiento, su participación en la feria y una cena institucional.

También formarán parte del evento dirigentes como Martín Menem y Eduardo Menem, mientras que se sumará el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

La fuerte presencia política busca enviar una señal clara al sector: consolidar reglas estables y previsibles para atraer inversiones de largo plazo en una industria clave para el desarrollo económico.

Más allá de los números, el fenómeno refleja el posicionamiento de San Juan como un polo de turismo de eventos y negocios. La combinación de actividad minera, agenda institucional y propuestas culturales no solo dinamiza la economía local, sino que también proyecta a la provincia como un actor central en el mapa productivo nacional.