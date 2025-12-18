"Todo mal Lio": el fuerte descargo de una madre indignada con Messi recibió miles de críticas en redes

Lionel Messi llegó a Santa Fe con el objetivo de pasar las fiestas de fin de año con su familia, como lo hace cada años. El futbolista aterrizó en el aeropuerto de Sauce Viejo este miércoles por la mañana. Pasadas las 10, el avión privado en el que viajaba con su esposa, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, llegó a dicha terminal debido al cierre temporal del aeropuerto de Rosario por obras de reforma.

Al enterarse de la noticia, decenas de familias se acercaron al lugar con la esperanza de obtener un saludo, una firma o una foto con el capitán de la Selección Argentina. Sin embargo, muchos de los simpatizantes se retiraron decepcionados y sorprendidos por la actitud distante que tuvo el jugador.

Entre los presentes, una madre entrevistada por un medio local expresó su gran enojo con la situación: "Asqueroso, antipático, Leo... todo mal", apuntó.

La mujer comentó que se encontraba en el lugar desde las 4:00 de la mañana para acompañar a su hija adolescente, una "superfanática" que incluso fue acompañada por sus amigas. Tras presenciar la actitud del jugador, quien ni siquiera se acercó a saludar, la mujer manifestó su decepción: " No tuvo ningún gesto cordial con el pueblo , porque uno se debe al pueblo. No bajó el vidrio, no saludó aunque le cantamos. Realmente no me lo esperaba", relató indignada.

Además, destacó que aunque al jugador jugador se lo caracteriza por su carisma y por ser un “divino”, ella luego de esta situación lo describe de forma contraria: “asqueroso, antipático, Leo todo mal” reclamó.

Su critica principal se basa en Lionel Messi no tuvo un gesto de afecto9 hacia los más pequeños que esperaban con ansias un saludo de su ídolo. "Te portaste mal con todos los pibes", señaló la mujer. "El auto pasaba y ni siquiera saludaba", añadió.

Finalmente, concluyó que se siente muy defraudada: "Me voy con un gusto amargo. Esperábamos pasarla lindo, pero la experiencia fue horrible".

El video del descargo de la mujer, publicado por el medio local, tiene más de 20 mil me gustas y ha generado un intenso debate en redes sociales. Por un lado, cientos de usuarios defienden al jugador y su derecho a la privacidad y a estar tranquilo y se destacan cometario como “Messi no tiene obligación de recibir a nadie,” , “Messi no le debe nada a nadie!!” y ¡¡¡Déjenlo en paz loco!!! vino a descansar de todos ustedes!!!. A pesar de ser menos, algunos usuarios si estaban de acuerdo con la mujer y comerán de que “un simple gesto no les costaba nada”.