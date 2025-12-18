Selección Argentina: a tres años de la gloria en Qatar, la lista para el próximo mundial sigue con dudas

Hoy se cumplen tres años de una final inolvidable para todos los argentinos . El 18 de diciembre pero de 2022, la Selección Argentina derrotaba a Francia en un partido para el infarto y se consagraba campeón del mundo en Qatar agregando la tercera estrella arriba del escudo .

El recuerdo de esa noche en el estadio Lusail sigue emocionándonos a todos y la ilusión de de volver a tocar el cielo con las manos en el Mundial 2026, sigue más viva que nunca .

Con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el horizonte y la certeza de cómo será el camino de inicio, el panorama de los vigentes campeones del mundo en el equipo se divide en tres realidades diferentes.

El DT Lionel Scaloni cuenta con una amplia base de jugadores que repetirán su presencia en el próximo Mundial , debe resolver la situación de un grupo que pelea por meterse en la lista y sabe que algunos casos ya son definitivamente parte del pasado de la Selección .

Aunque todavía no confirmó su presencia, e l primero de la lista de jugadores que tienen asegurado su lugar para el próximo Mundial es Lionel Messi . Su vigencia y liderazgo en la Selección son indiscutidos y todos dan por descontado que jugará su sexto Mundial .

Junto a Messi, hay varios nombres que ya tienen el pasaje en la mano por su presente en sus clubes, su influencia en el grupo y su recorrido en las Eliminatorias. Emiliano "Dibu" Martínez es el dueño absoluto del arco argentino y detrás suyo, como primer suplente, surge Gerónimo Rulli. En la defensa están confirmados Cristian “Cuti” Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico, la base de la última línea campeona en Qatar.



Lo mismo pasa en el mediocampo, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Thiago Almada, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández son fijas para el cuerpo técnico, del mismo modo que Julián Álvarez y Lautaro Martínez se ganaron su lugar a fuerza de goles y rendimiento en el ataque de la albiceleste.

Pero la otra realidad es que hay campeones del mundo que todavía no tienen asegurada su convocatoria y dependen de su presente futbolístico y la decisión final de Lionel Scaloni.



Los que están en duda y los que no siguen en la Selección Argentina

La nómina de jugadores que hoy en día están en duda para su presencia en el Mundial 2026 son: Juan Foyth (perdió terreno por lesiones y falta de continuidad), Germán Pezzella (una lesión de ligamentos sufrida en agosto complicó seriamente su panorama), Lisandro Martínez (muy valorado por el DT por su versatilidad, pero una racha de lesiones lo dejó afuera de varias listas), Exequiel Palacios (su presencia depende de que mantenga la titularidad en el Bayer Leverkusen), Ángel Correa (no hay que descartarlo, pero la aparición de jóvenes en su puesto y su salida del Atlético de Madrid a Tigres de Monterrey le juegan en contra) y por último Paulo Dybala (depende de su regularidad y nivel para meterse en la lista)

También, El paso del tiempo, las lesiones y las decisiones personales dejaron a varios campeones fuera de la carrera rumbo a 2026. Franco Armani y Ángel Di María decidieron cerrar su ciclo en la Albiceleste. Alejandro “Papu” Gómez: no volvió a ser convocado desde Qatar 2022 y actualmente no es parte del grupo. Por último, Guido Rodríguez no fue citado desde septiembre de 2024 y perdió su lugar en la Copa América.