La FIFA reveló que el campeón del Mundial 2026 ganará más de lo que cobró Argentina

Argentina se llevó 42 millones en Qatar 2022, pero el campeón del Mundial 2026 superará esa cifra. La FIFA desata una locura económica.

La consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 no solo trajo la gloria deportiva, sino también una suma astronómica de dinero. La FIFA otorgó al campeón una cifra que se reporta en 42 millones de dólares o 47 millones de dólares, dependiendo del cálculo.

En total, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se aseguró 52 millones de dólares, sumando los 10 millones de dólares extra que concedió la CONMEBOL.

Este monto no solo recompensó la hazaña de la Albiceleste, sino que reflejó el aumento del premio total que se repartió en Qatar: 440 millones de dólares. Aquella bolsa ya había significado un incremento del 29% respecto a Rusia 2018.

La FIFA anunció que el Mundial 2026 (que tendrá 48 equipos) traerá un crecimiento económico sin precedentes. El campeón de la próxima Copa del Mundo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, recibirá oficialmente 50 millones de dólares. Esto significa que el ganador embolsará tres millones más que los $47 millones que se llevó Argentina en 2022.

Sin embargo, las proyecciones más ambiciosas indican que el ganador podría llevarse entre 80 y 100 millones de dólares. Este incremento monumental es posible porque la bolsa total de premios se disparará hasta los 896 millones de dólares, más del doble de lo repartido en Qatar. De ese total, la FIFA planea repartir 655 millones de dólares solo en premios entre las 48 selecciones, un aumento del 50% respecto a la edición anterior. Este torneo no solo será un hito deportivo, sino también una caja de Pandora financiera.