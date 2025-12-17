17 de diciembre de 2025 - 11:47

¡Escándalo Mundial! Nigeria pide a FIFA descalificar al Congo por 9 jugadores 'ilegales'

Nigeria denunció ante FIFA la alineación indebida de 9 congoleños en el repechaje al Mundial 2026. La ley de doble nacionalidad, la clave del escándalo.

La clasificación de la República Democrática del Congo (RDC) al repechaje internacional para el Mundial 2026 está bajo seria amenaza. Esto ocurre luego de que Nigeria presentará una denuncia formal ante la FIFA, solicitando la descalificación de su rival y la asignación de la plaza a las "Súper Águilas".

La queja, presentada esta semana, se centra en la supuesta alineación indebida de hasta nueve futbolistas congoleños durante el playoff africano, donde RDC eliminó a Nigeria por penales en Marruecos.

La clave del conflicto: ¿Quiénes violaron la ley de doble pasaporte?

El eje de la polémica es la legislación interna de RD Congo, un país que, según la denuncia de Nigeria, no reconoce la doble nacionalidad.

República Democrática del Congo venció por penales a Nigeria y jugará el repechaje rumbo al próximo Mundial. Todo terminó en escándalo.

El secretario general de la Federación Nigeriana de Fútbol, Mohammed Sanusi, confirmó que la queja formal se basa en que estos jugadores no completaron correctamente el proceso de cambio de nacionalidad o no renunciaron a su ciudadanía original, lo que violaría tanto la ley congoleña como los estatutos de la FIFA.

Entre los jugadores bajo investigación se encuentran figuras nacidas en Europa, como Aaron Wan-Bissaka (nacido en Inglaterra) y Arthur Masuaku (nacido en Francia). Nigeria sostiene que la FIFA fue "engañada" con documentación incompleta para autorizar a estos jugadores.

Nigeria y las acusaciones de "Magia Negra"

La denuncia por alineación indebida ocurre semanas después de que la derrota de Nigeria estuviera envuelta en un factor extrañísimo. Tras perder la tanda de penales en Rabat, el seleccionador nigeriano denunció públicamente que un joven congoleño estaba haciendo "magia negra" (vudú) durante la definición,.

El DT de Nigeria, Eric Chelle, denunció que su equipo fue víctima de un acto de magia negra.

Aunque esa acusación se disipó, la nueva denuncia legal es mucho más seria. La FIFA está examinando el caso y su veredicto será crucial.

RD Congo espera al ganador del cruce entre Jamaica y Nueva Caledonia en México, donde se disputará la repesca. Una sanción podría ir desde la pérdida del partido hasta la descalificación total, dándole a Nigeria su billete a la fase final del torneo. La resolución se espera en los próximos días.

