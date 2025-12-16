16 de diciembre de 2025 - 19:23

Santino Andino tras el descenso: su futuro en Godoy Cruz y el desafío de volver a Primera

Santino Andino analizó el impacto del descenso, se refirió a los rumores sobre su continuidad y dejó un mensaje de confianza para los hinchas.

Santino Andino charló con Los Andes tras la primera práctica del Expreso bajo las órdenes de Mariano Toedtli.

Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

El delantero de Godoy Cruz, Santino Andino, habló tras la primera práctica de la pretemporada y analizó su presente, su futuro y el complejo escenario del club luego del descenso. Con técnico nuevo, rumores de salida y un objetivo claro, el atacante dejó definiciones sobre su contrato, el golpe anímico y la ilusión de volver rápido a Primera División.

-¿Cómo fue el inicio de la pretemporada con el nuevo cuerpo técnico?

-Arrancamos la pretemporada con técnico nuevo y ahora hay que ponerse las pilas para llegar de la mejor forma posible al torneo. Estoy entrenando al cien por ciento, como siempre, para estar preparado para lo que venga.

Santino Andino fue el jugador más desequilibrante del Tomba durante todo el 2025.

-Se habla mucho de tu futuro y de posibles salidas del club. ¿Cómo estás hoy con ese tema?

-Por ahora no hay nada cierto. Se habla mucho, pero no tengo llamados ni propuestas concretas. Mi cabeza está puesta en entrenar y esperar a ver qué pasa. Obviamente, el corazón te dice que te quedes, pero en el fútbol hay etapas y hay que esperar.

El golpe del descenso

-¿Qué significó en lo personal y en el grupo el descenso?

-Fue muy duro. Godoy Cruz no es un equipo para estar en la B. Da tristeza por lo que representa el club, pero ahora hay que mirar para adelante. No se habló demasiado de la bronca o la impotencia, sino de meternos de lleno a entrenar y llegar bien al torneo.

El Chulu fue una de las figuras bodegueras y anotó seis goles durante la temporada que acaba de finalizar.

-¿Pudiste hablar con el nuevo entrenador?

-Fue muy reciente la presentación y todavía no hablé. Seguramente en estos días se dará.

-¿Qué mensaje le dejás al hincha de Godoy Cruz?

-Que se queden tranquilos. Godoy Cruz no es un club normal y no es un club de la B Nacional. Estoy convencido de que va a ascender rápido y volver al lugar que merece.

-En lo personal, ¿cuáles son tus objetivos a futuro?

-Mi sueño es jugar en Europa. Creo que allá te ve mucha más gente y es otro nivel de vida y de fútbol. Intenté quedarme a mitad de año y me quedé. Ahora veremos qué pasa y qué es lo mejor para mi carrera.

