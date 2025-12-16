Con Mariano Toedtli como DT, el Tomba ya arma el "Operativo regreso"

Godoy Cruz Antonio Tomba comenzó una nueva etapa con la presentación oficial de Mariano Toedtli como director técnico del primer equipo. En conferencia de prensa, el presidente José Mansur y el flamante DT coincidieron en el desafío central del club: consolidar un proyecto competitivo que permita regresar a la Primera División.

Godoy Cruz puso en marcha oficialmente el ciclo de Mariano Toedtli con su primer entrenamiento al frente del plantel profesional, una jornada que sirvió como primer contacto con los jugadores y dejó en claro cuál será la impronta del nuevo cuerpo técnico: intensidad, trabajo con pelota y compromiso desde el primer día.

¿Cómo fue el primer entrenamiento bajo las ordenes de Toedtli? La práctica se desarrolló en el predio del club y tuvo una duración aproximada de una hora y media. Luego de la presentación formal y una charla inicial con el plantel, Toedtli ordenó ejercicios dinámicos con balón, priorizando la movilidad, la presión y la participación constante de todos los futbolistas. Mientras tanto, los arqueros trabajaron de manera diferenciada junto al entrenador José Luis Montero, y algunos jugadores realizaron tareas kinesiológicas específicas.

Al finalizar el entrenamiento, el flamante DT dejó sus primeras sensaciones y remarcó la importancia de asumir el momento con realismo y convicción. “Asumo la responsabilidad y las reglas del juego. Entiendo la grandeza del club y la urgencia de volver a Primera División porque la estructura lo demanda”, expresó Toedtli, quien inició su segundo ciclo en la institución tras su paso como ayudante de campo una década atrás.

En ese sentido, el entrenador destacó que el desafío también pasa por construir un equipo competitivo en un contexto exigente: "Sabemos que va a ser un año muy duro en cuanto a la competencia. Vamos a tener que estar muy finos para adaptarnos rápidamente y ser protagonistas", señaló, dejando en claro que no habrá tiempos largos de espera.