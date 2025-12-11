11 de diciembre de 2025 - 13:54

¿Quién es Mariano Toedtli? El entrenador elegido por Mansur para que Godoy Cruz vuelva a Primera

José Mansur, uno de los candidatos a la presidencia de Godoy Cruz, reveló cual es el director técnico que le gusta para que dirija al Tomba en este contexto.

Mariano Toedtli es el técnico apuntado por el Tomba.&nbsp;

Mariano Toedtli es el técnico apuntado por el Tomba. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El exfutbolista Mariano Toedtli es el apuntado por José Mansur para que lleve al equipo al éxito colectivo en 2026, con el objetivo de lograr el esperado ascenso y un rápido retorno a Primera División. Toedli ya trabajó en el pasado en el Tomba, pero como ayudante de campo de Gabriel Heinze en 2014.

Leé además

Una cláusula millonaria para el delantero colombiano de Independiente Rivadavia.

La cifra descomunal con la que Independiente Rivadavia blindó a Sebastián Villa

Por Redacción Deportes
Marino Hinestroza es objetivo del xeneize.

Boca va a la carga nuevamente por esta figura del fútbol colombiano

Por Redacción Deportes

"Tengo el entrenador designado y todo su cuerpo técnico. Es Mariano Toedtli, fue ayudante de campo de Gabriel Heinze por ocho años. Está sujeto al resultado de las elecciones. Él me ayudó a preparar todo este inicio de pretemporada", fueron las palabras de Mansur al revelar el proyecto futbolístico del año por venir, donde Godoy Cruz transitará la Primera Nacional.

“Ya conformé un cuerpo técnico nuevo y estamos esperando la oportunidad. Me encuentra en un momento muy maduro”, afirmó hace algunas semanas el cordobés que aspira a ser el DT del expreso, en diálogo con Olé, a la espera de una chance que podría llegarle pronto y Godoy Cruz apunta a ser una de ellas según como finalicen las elecciones.

Elecciones en Godoy Cruz: ¿Qué DT propone cada candidato?.

El próximo 13 de diciembre, en Godoy Cruz, habrán elecciones históricas, ya que las viejas autoridades conocidas del club se separaron con el mismo fin: que la institución vuelva a Primera División, aunque con ideas muy diferentes y cada candidato tiene a su DT para su proyecto futbolístico.

José Mansur quiere que el DT sea Mariano Toedtli, quien tendría su primera experiencia como técnico en el Tomba, que busca volver a primera división. En el pasado fue ayudante de campo de Heinze cuando el ex Newell’s dirigió a Godoy Cruz allá por 2014.

image
José Mansur encabeza la lista de

José Mansur encabeza la lista de "Unidad Tombina"

Alejandro Chapini, candidato a presidente pero por la lista "Fuerza Tombina", no quiso revelar públicamente los detalles de su proyecto de gestión, aunque asegura que tiene una propuesta sólida para encarar el desafío de volver a la Primera División tras el descenso. Se presentó como candidato separado políticamente de José Mansur, con quien rompió la unidad tras la caída de categoría .

image
Alejandro Chapini es la principal oposición a José Mansur.

Alejandro Chapini es la principal oposición a José Mansur.

Por último, Adrián Sajú se presentó como tercera opción, algo inesperado pero que busca recuperar el sentido de pertenencia con su proyecto, marcando que pretende una gestión más interactiva con los socios y más transparente. En esta lista, llamada "Primero Godoy Cruz", el DT sería Omar Asad, que fue desvinculado luego del descenso.

image
Adrián Sajú, candidato a la prescidencia por la lista

Adrián Sajú, candidato a la prescidencia por la lista "Primero Godoy Cruz"

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Jabes Saralegui, Nacho Rodríguez, Giovanni Ferraina y Renzo Giampaoli, cuatro de los futbolistas que regresan a Boca.

Un campeón con Lionel Messi y 25 "descartados" de Boca que valen millones: Quienes son y de dónde vienen

Por Nicolás Salas
Holan tuvo una gran temporada con el conjunto rosarino, pese a ello llegó a un acuerdo con la dirigencia Canalla y se alejó. 

Liga Profesional: Holan se va de Rosario Central y sorprendió al mundo Canalla

Por Redacción Deportes
Miguel Ángel Borja no le cierra la puerta a un llamado de Boca.

Dejar River y el llamado de Riquelme: la confesión de Borja que nadie esperaba sobre Boca Juniors

Por Cristian Reta
Racing vs Estudiantes de La Plata, el resultado según la astrología y el tarot.

Según la astrología y el tarot, este será el campeón de la final entre Racing vs Estudiantes de La Plata

Por Cristian Reta