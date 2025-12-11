¿Quién es Mariano Toedtli? El entrenador elegido por Mansur para que Godoy Cruz vuelva a Primera

El exfutbolista Mariano Toedtli es el apuntado por José Mansur para que lleve al equipo al éxito colectivo en 2026, con el objetivo de lograr el esperado ascenso y un rápido retorno a Primera División. Toedli ya trabajó en el pasado en el Tomba , pero como ayudante de campo de Gabriel Heinze en 2014.

"Tengo el entrenador designado y todo su cuerpo técnico. Es Mariano Toedtli, fue ayudante de campo de Gabriel Heinze por ocho años. Está sujeto al resultado de las elecciones. Él me ayudó a preparar todo este inicio de pretemporada" , fueron las palabras de Mansur al revelar el proyecto futbolístico del año por venir, donde Godoy Cruz transitará la Primera Nacional.

Actualmente con el “Gringo” Heinze trabajando en el Arsenal inglés junto al cuerpo técnico de Mikel Arteta, Toedtli está decidido a dar sus primeros pasos como entrenador principal y Godoy Cruz podría ser el lugar ideal para comenzar.

“Ya conformé un cuerpo técnico nuevo y estamos esperando la oportunidad. Me encuentra en un momento muy maduro”, afirmó hace algunas semanas el cordobés que aspira a ser el DT del expreso, en diálogo con Olé, a la espera de una chance que podría llegarle pronto y Godoy Cruz apunta a ser una de ellas según como finalicen las elecciones.

El próximo 13 de diciembre, en Godoy Cruz, habrán elecciones históricas, ya que las viejas autoridades conocidas del club se separaron con el mismo fin: que la institución vuelva a Primera División , aunque con ideas muy diferentes y cada candidato tiene a su DT para su proyecto futbolístico.

Alejandro Chapini, candidato a presidente pero por la lista "Fuerza Tombina", no quiso revelar públicamente los detalles de su proyecto de gestión, aunque asegura que tiene una propuesta sólida para encarar el desafío de volver a la Primera División tras el descenso. Se presentó como candidato separado políticamente de José Mansur, con quien rompió la unidad tras la caída de categoría .

Por último, Adrián Sajú se presentó como tercera opción, algo inesperado pero que busca recuperar el sentido de pertenencia con su proyecto, marcando que pretende una gestión más interactiva con los socios y más transparente. En esta lista, llamada "Primero Godoy Cruz", el DT sería Omar Asad, que fue desvinculado luego del descenso.