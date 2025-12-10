Insólito accidente generó alarma en Godoy Cruz: un auto terminó volcado en una acequia

Un insólito accidente vial ocurrido esta mañana generó alarma entre los conductores que transitaban por Godoy Cruz, luego de que un auto terminara volcado dentro de una acequia.
Un insólito accidente vial ocurrido esta mañana generó alarma entre los conductores que transitaban por Godoy Cruz, luego de que un auto terminara volcado dentro de una acequia.
El hecho tuvo lugar sobre calle Alsina, donde el conductor del vehículo, un hombre de la tercera edad, habría sufrido una distracción mientras manejaba, lo que provocó la pérdida de control del rodado y su posterior vuelco sobre uno de sus laterales.
Según se informó, el hombre circulaba solo y no intervino ningún otro vehículo en el siniestro. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad, y el conductor no requirió traslado de urgencia a un centro asistencial.
Pese al impacto y a la posición en la que quedó el automóvil, no fue necesario interrumpir el tránsito en la intersección de Primitivo de la Reta y Alsina, lo que permitió que la circulación se mantuviera con normalidad durante el operativo.
Personal de tránsito y servicios de emergencia trabajaron preventivamente en el lugar.
Una motociclista resultó lesionada tras un accidente vial en Godoy Cruz. El siniestro ocurrió alrededor de las 8 en Las Tipas y Gorriti.
Un auto se desplazaba por calle Gorriti de oeste a este, mientras que la motocicleta circulaba por Las Tipas de norte a sur y en la intersección se produjo el impacto. En el lugar intervino personal del SEC que la diagnosticó a la conductora de la moto con politraumatismo por accidente vial, motivo por el cual fue trasladada al Hospital Central.