Insólito accidente generó alarma en Godoy Cruz: un auto terminó volcado en una acequia

Un insólito accidente vial ocurrido esta mañana generó alarma entre los conductores que transitaban por Godoy Cruz , luego de que un auto terminara volcado dentro de una acequia.

El hecho tuvo lugar sobre calle Alsina , donde el conductor del vehículo, un hombre de la tercera edad , habría sufrido una distracción mientras manejaba, lo que provocó la pérdida de control del rodado y su posterior vuelco sobre uno de sus laterales.

Según se informó, el hombre circulaba solo y no intervino ningún otro vehículo en el siniestro. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad , y el conductor no requirió traslado de urgencia a un centro asistencial.

Pese al impacto y a la posición en la que quedó el automóvil, no fue necesario interrumpir el tránsito en la intersección de Primitivo de la Reta y Alsina , lo que permitió que la circulación se mantuviera con normalidad durante el operativo.

Personal de tránsito y servicios de emergencia trabajaron preventivamente en el lugar.

Chocaron una moto y un auto: una mujer herida

Una motociclista resultó lesionada tras un accidente vial en Godoy Cruz. El siniestro ocurrió alrededor de las 8 en Las Tipas y Gorriti.

Un auto se desplazaba por calle Gorriti de oeste a este, mientras que la motocicleta circulaba por Las Tipas de norte a sur y en la intersección se produjo el impacto. En el lugar intervino personal del SEC que la diagnosticó a la conductora de la moto con politraumatismo por accidente vial, motivo por el cual fue trasladada al Hospital Central.

