En Aconcagua Radio, la polémica por la pirotecnia en la Fiesta de la Cerveza

En medio de las repercusiones por el uso de fuegos artificiales en la Fiesta de la Cerveza , la voz del refugio Ángeles de 4 Patas volvió a poner sobre la mesa una discusión que crece año tras año. Su titular, Beatriz Méndez, expresó su profunda preocupación por el impacto que tuvo la pirotecnia sobre los animales del predio y de toda la zona del piedemonte.

La mendocina Lourdes Arrieta volvió a cambiar de bloque y da sus razones en Aconcagua Radio

El refugio está ubicado “en el pedemonte, cerca del barrio Foecyt, en La Estanzuela”, explicó Méndez. Pese a encontrarse a cierta distancia del Hipódromo, asegura que los estruendos se escucharon con total claridad: “Estamos en un lugar alejado, pero los ruidos hacen eco y se sienten mucho más”.

Con 247 perros, muchos de ellos ancianos, la organización vivió momentos de tensión. “El año pasado se nos murió una perrita por la pirotecnia. Era viejita, le dio un ataque al corazón justo el 31 de diciembre”, recordó. Este año, nuevamente hubo animales lastimados: “Algunos sufren ataques de pánico y se quedan duros. Otros se desesperan y tratan de romper chapas, telas o puertas. Tuvimos muchos perritos lastimados”.

La situación no afecta solo a los animales del refugio. Méndez subrayó que el problema se extiende a toda la comunidad: “Los perros de casas se escapan, se pierden. También afecta a pájaros, a personas mayores y a los niños con hipersensibilidad sensorial, especialmente los niños autistas. Es tremendo”.

La responsable del refugio destacó que la concientización ha crecido en los últimos años, pero aún falta mucho por hacer. Por eso, insiste en recomendaciones básicas para las familias con mascotas: colocar chapitas identificatorias, asegurar puertas y extremar cuidados en días festivos. “Ellos sienten el ruido muchísimo más fuerte que nosotros”, insistió.

Uno de los puntos más duros del reclamo es el incumplimiento del decreto que prohíbe la pirotecnia sonora en Godoy Cruz y establece que, en eventos públicos, solo está permitido el uso de pirotecnia fría. “Si vos sacás la basura fuera de horario, hay una multa y te la cobran. Pero acá existe un decreto que prohíbe la venta, compra y uso de pirotecnia, y no se cumplió”, cuestionó Méndez.

Tras la publicación del comunicado del refugio, la respuesta del público fue inmediata. “Hubo muchísimo apoyo, muchísima gente desconforme con que se haya tirado pirotecnia”, aseguró. Sin embargo, lamentó que ese acompañamiento ciudadano no se traduzca aún en decisiones más responsables por parte de las autoridades.

“Hasta el año pasado hicieron un evento por los niños autistas, hablando de amor y cuidado. Y ahora tiran pirotecnia en una fiesta masiva. ¿Dónde quedó todo ese amor por los abuelos, por los niños enfermos, por los animales?”, se preguntó.

El refugio Ángeles de 4 Patas sostiene su reclamo con una premisa sencilla: el bienestar animal y humano debe ser parte de cualquier política pública vinculada a espectáculos masivos. Y, para ello, el cumplimiento de las normas vigentes —dicen— no es solo un detalle legal, sino una cuestión de empatía y coherencia.

Escuchá la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com