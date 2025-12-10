La mendocina Lourdes Arrieta volvió a cambiar de bloque y da sus razones en Aconcagua Radio

La diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta , ha protagonizado, desde su elección, varios cambios de rótulos o partidos desde que asumió. El último salto fue hace poco, cuando desde Coherencia pasó a formar parte del bloque Provincias Unidas .

—Lo que pasa es que hay intereses que cada uno defiende para su provincia y busca alianzas. Si con el otro uno no se pone de acuerdo, es difícil. Pero uno está buscando un espacio donde sentirse representada, en mi caso, con las ideas liberales, que son las que menos se aplican en la Argentina. Como joven, en un momento en que la política está en crisis, es difícil quedarse en un lugar. ¿Quedarse sólo para levantar la mano y ser obsecuente?

—¿Qué problemas te fuiste encontrando en cada bloque como para que en muy poco tiempo hayás dado cinco saltos?

—Estuve en un monobloque en el que estuve tranquila. Pero la lucha contra la corrupción es parte de mi bandera, así como la transparencia institucional. Y encontrarme con negociaciones del tipo “Si te doy esto, me das esto”, o los negocios no me van. No soy una política tradicional. Represento lo nuevo. Si algunos prefieren apoyar la corrupción, no es mi caso. No me he quedado conforme en La Libertad Avanza, que terminó siendo un rejunte de requechos de la casta tradicional, ni tampoco en otros espacios. Lamentablemente hubo proyectos en los cuales pusimos mucho corazón, como es Transformación con Eugenio Casielles, y no progresó. Después Coherencia… No es para decepcionar a los más jóvenes que se quieran meter en política, pero cuesta mucho. Yo me aferro a la fe y al liberalismo puro, a la transparencia institucional y a la institucionalidad.

—En cuanto a lo que sucedió en Mendoza con la aprobación del proyecto minero, ¿cómo ves la minería en la provincia?

—Siempre me he posicionado en una postura prominera sustentable. Mendoza da debates grandes y se enfrenta a desafíos grandes con herramientas muy pequeñas. Nosotros hablamos del PSJ y ninguno de los mendocinos le conocemos la cara al CEO de esa empresa. Eso da desconfianza. Pero una de las cosas que remarqué es si estaba o no certificado este proyecto, u otros que se pueden llegar a dar, con certificaciones internacionales que garanticen que el producto va a ser competente en el mercado internacional. Hoy en día, este proyecto no está cumpliendo eso. Claro que es un proyecto legal. San Jorge no creo que sea un proyecto ilegal, el oficialismo no lo apoyaría. Pero lo que fueron las certificaciones para operar en el mercado internacional no las cumple o no las tiene, y no se puede avalar un proyecto que no cuente con eso.

Escuchá la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com