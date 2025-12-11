El presidente arribó a Ezeiza pasadas las 8 y acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, firmó la iniciativa que esperan aprobar antes del 2026.

Milei volvió de Oslo y firmó su proyecto de Reforma Laboral que enviará al Senado.

La administración libertaria denomina la iniciativa como un proceso de “modernización laboral”, y apunta a que el debate parlamentario se inicie en el Senado durante las sesiones extraordinarias, que comenzaron el 10 de diciembre y se extenderán hasta el día 30.

El viaje de Milei a Oslo Si bien Milei viajó especialmente para asistir a la ceremonia del Nobel, finalmente no pudo concretar un encuentro con Machado debido a las demoras en el arribo de la dirigente venezolana. Desde el entorno del Presidente señalaron que Milei decidió cancelar su agenda en Oslo para "dejarle el espacio" a la opositora ante la incertidumbre sobre su llegada.

Al regresar, Milei oficializó el envío del proyecto y designó a tres interlocutores principales para explicar y defender la propuesta ante legisladores y la opinión pública: Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública y Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La intención del Gobierno es avanzar rápidamente y buscar la media sanción antes de fin de año.