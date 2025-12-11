Milei volvió de Oslo y firmó su proyecto de Reforma Laboral que enviará al Senado.

El presidente Javier Milei regresó este jueves por la mañana al país tras su viaje a Oslo, Noruega, donde había sido invitado a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado. El mandatario aterrizó en Ezeiza pasadas las 8 y, ya en suelo argentino, firmó el proyecto de Reforma Laboral, que será enviado de inmediato al Congreso de la Nación.
La administración libertaria denomina la iniciativa como un proceso de “modernización laboral”, y apunta a que el debate parlamentario se inicie en el Senado durante las sesiones extraordinarias, que comenzaron el 10 de diciembre y se extenderán hasta el día 30.
El viaje de Milei a Oslo
Si bien Milei viajó especialmente para asistir a la ceremonia del Nobel, finalmente no pudo concretar un encuentro con Machado debido a las demoras en el arribo de la dirigente venezolana. Desde el entorno del Presidente señalaron que Milei decidió cancelar su agenda en Oslo para "dejarle el espacio" a la opositora ante la incertidumbre sobre su llegada.
Al regresar, Milei oficializó el envío del proyecto y designó a tres interlocutores principales para explicar y defender la propuesta ante legisladores y la opinión pública: Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública y Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La intención del Gobierno es avanzar rápidamente y buscar la media sanción antes de fin de año.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la firma del proyecto a través de X: "El Presidente de la Nación firmó hace unos instantes el proyecto de modernización laboral que se enviará inmediatamente al Congreso de la Nación. El mismo representa la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral".
