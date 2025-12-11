11 de diciembre de 2025 - 10:24

Milei volvió de Oslo y firmó su proyecto de Reforma Laboral que enviará al Senado

El presidente arribó a Ezeiza pasadas las 8 y acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, firmó la iniciativa que esperan aprobar antes del 2026.

Milei volvió de Oslo y firmó su proyecto de Reforma Laboral que enviará al Senado.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La administración libertaria denomina la iniciativa como un proceso de “modernización laboral”, y apunta a que el debate parlamentario se inicie en el Senado durante las sesiones extraordinarias, que comenzaron el 10 de diciembre y se extenderán hasta el día 30.

El viaje de Milei a Oslo

Si bien Milei viajó especialmente para asistir a la ceremonia del Nobel, finalmente no pudo concretar un encuentro con Machado debido a las demoras en el arribo de la dirigente venezolana. Desde el entorno del Presidente señalaron que Milei decidió cancelar su agenda en Oslo para "dejarle el espacio" a la opositora ante la incertidumbre sobre su llegada.

Al regresar, Milei oficializó el envío del proyecto y designó a tres interlocutores principales para explicar y defender la propuesta ante legisladores y la opinión pública: Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública y Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La intención del Gobierno es avanzar rápidamente y buscar la media sanción antes de fin de año.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la firma del proyecto a través de X: "El Presidente de la Nación firmó hace unos instantes el proyecto de modernización laboral que se enviará inmediatamente al Congreso de la Nación. El mismo representa la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral".

