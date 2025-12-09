La Fiesta Provincial de la Cerveza de Godoy Cruz tendrá su última fecha a pura bailanta y cumbia.

Último día de la Fiesta de la Cerveza: a qué hora tocarán Euge Quevedo y Damas Gratis.

La 18ª edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza tendrá hoy su último día con un espectáculo a pura fiesta y cumbia. La apertura de puertas del Hipódromo de Godoy Cruz será a las 18 hs y el cierre del evento está previsto para las 00 hs.

Esta tercera fecha, cuyo día original era el viernes 5 de diciembre, pero se reprogramó por malas condiciones meteorológicas, tendrá como figuras a Damas Gratis y LBC y Euge Quevedo.

Los horarios del último día de la Fiesta de la Cerveza Aún hay entradas, por lo que a partir de las 15 hs estará habilitada la boletería. El predio abrirá a las 18hs y a las 19 hs comenzarán con su show las bandas locales. A las 20:30 será el turno de LBC y Euge Quevedo y cerrará la jornada Damas Gratis con las 00 como hora de finalización del evento.