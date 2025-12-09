9 de diciembre de 2025 - 13:40

Último día de la Fiesta de la Cerveza: a qué hora tocarán Euge Quevedo y Damas Gratis

La Fiesta Provincial de la Cerveza de Godoy Cruz tendrá su última fecha a pura bailanta y cumbia.

Último día de la Fiesta de la Cerveza: a qué hora tocarán Euge Quevedo y Damas Gratis.

Último día de la Fiesta de la Cerveza: a qué hora tocarán Euge Quevedo y Damas Gratis.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

Ciro cerró una gran noche rockera en la reprogramación de la Fiesta de la Cerveza.

Fiesta de la Cerveza: Cómo fue el segundo encuentro en la noche más rockera de la grilla

Por Carina Bruzzone
Ciro y los Persas coronaron la noche con un show ovacionado, lleno de clásicos y guiños para los fans de Los Piojos.

La Fiesta de la Cerveza y su noche más rockera: Piti, La Franela y Ciro con "guiños piojosos" para una multitud

Por Celeste Laciar

Esta tercera fecha, cuyo día original era el viernes 5 de diciembre, pero se reprogramó por malas condiciones meteorológicas, tendrá como figuras a Damas Gratis y LBC y Euge Quevedo.

Los horarios del último día de la Fiesta de la Cerveza

Aún hay entradas, por lo que a partir de las 15 hs estará habilitada la boletería. El predio abrirá a las 18hs y a las 19 hs comenzarán con su show las bandas locales. A las 20:30 será el turno de LBC y Euge Quevedo y cerrará la jornada Damas Gratis con las 00 como hora de finalización del evento.

horarios fiesta de la cerveza dia 3
Los horarios del día 3 de la Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz.

Los horarios del día 3 de la Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz.

Qué podés llevar

  • Coche de bebé.
  • Encendedor.
  • Mochila (chica).
  • Botella de agua de 500cc.
  • Ecovaso.
  • Elementos de higiene.
FIESTA CERVEZA- GENERAL- Segunda noche- Foto 4
Público emocionado y movilizado por la convocante grilla de la segunda jornada.

Público emocionado y movilizado por la convocante grilla de la segunda jornada.

Qué no podés llevar

  • Alimentos y bebidas.
  • Bengalas o pirotecnia.
  • Computadoras.
  • Drones.
  • Reposeras.
  • Chop de vidrio o cerámica.
  • Armas de fuego, explosivos o elementos corto punzantes.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la fiesta de la cerveza, en fotos: una noche de rock y cumbia que unio generaciones

La Fiesta de la Cerveza, en fotos: una noche de rock y cumbia que unió generaciones

Por Celeste Laciar
fiesta de la cerveza: mas de 35 mil personas bailaron y rockearon con cazzu, molotov y la konga

Fiesta de la Cerveza: más de 35 mil personas bailaron y rockearon con Cazzu, Molotov y La Konga

Por Ariel Búmbalo
Arrancó la Fiesta Provincial de la Cerveza: atardecer a la espera de Cazzu y Molotov.

Con Cazzu y Molotov, hoy arrancó la Fiesta Provincial de la Cerveza

Por Celeste Laciar
Cazzu cierra esta noche la Fiesta de la Cerveza.

Cazzu, entre la rabia y la ternura: el perfil de la artista que navega diferentes géneros musicales

Por Carina Bruzzone