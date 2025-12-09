Fiesta de la Cerveza: Cómo fue el segundo encuentro en la noche más rockera de la grilla

El espectacular escenario de la penúltima noche de la Fiesta de la Cerveza impacta de lleno ni bien ingresar al predio del Hipódromo de Mendoza, lugar elegido desde el año pasado para celebrar un encuentro que supo ser tradición y sinónimo de rock en la provincia. Flanqueado por dos gandes pantallas y una estructura luminosa gigante, es sin dudas el más imponente de todas las ediciones que se han realizado hasta ahora.

La Fiesta de la Cerveza y su noche más rockera: Piti, La Franela y Ciro con "guiños piojosos" para una multitud

El cambio de fecha por la alerta de contigencias climáticas resultó acertado: Un cielo despejado y una tarde cálida fueron el marco ideal para el inicio del Festival, con las primeras bandas locales invitadas para la ocasion. Lila, Fleco Kev y Destierra abrieron el escenario, puntuales, mientras el público ingresaba paulatina y ordenadamente, gracias al gran despliegue de seguridad apostado tanto dentro como fuera del predio. La Pandilla de la muerte, la última de las bandas mendocinas, exhibió talento y contundencia en escena, convirtiéndose en un verdadero hallazgo durante la segunda noche.

Uno de los puntos positivos que tuvo esta edición y que se ve favorecido gracias a la amplitud del predio, es la gran cantidad de "cajas", espacios habilitados para cargar dinero bajo el sistema "pop meals", una forma muy extendida en recitales y que, si funciona bien, permite agilizar la compra de comidas y bebidas. En esta oportunidad, las filas para cargar dinero no eran eternas, por el contrario. Y los chicos apostados en ellas mantenían siempre un trato amable y diligente, lo que facilitó aún más el buen funcionamiento del sistema.

A las 20.50 arrancó Piti Fernández con un breve saludo pero con acordes que marcaron la diferencia de su sonido country para luego dar paso al cover del clásico "Cosas mías", de Los Abuelos de la nada". La solidez musical del (por ahora) ex Pastillas del Abuelo, paseó a público por temas propios, como "La doctora", y ajenos, animandose a "La balada del diablo y la muerte", de La Renga. Pero no solo rock pasó por las cuerdas de su guitarra: "Waitin'", de Los Pericos, a ritmo de country, para cerrar con un clásicos propio: "El sensei", enganchado con "La Pachanga", de Vilma Palma. Así, Piti Fernández demostró una vez más la calidad musical que domina, el talento para recrear clásicos con púa elegante, sin caer en fórmulas prefabricadas. Con un sonido claro, buen ritmo y encanto, fue sin dudas una de las mejores presentaciones de la noche.

La Franela pisó el escenario apenas unos minutos después de las 23 con "Atapunky", "Lo que me mata" y "Hacer un puente". Terminado el último acorde, se dejó escuchar otro clásico como "Fue tan bueno", para luego dar paso a temas de Los Piojos, "Entrando en tu ciudad" y "La Muchacha", ilusionando a los fanáticos piojosos con un posible reencuentro de la banda que los vio nacer en la escena nacional.

Fiesta de la Cerveza 2025 Fiesta de la Cerveza 2025: Los vientos estuvieron a cargo de talentos locales Prensa Godoy Cruz

"Pasarás", "Todos los vientos" y "Maikel Focs" fueron parte de la lista elegidos para su presentación. La presencia de los vientos, a cargo de tres talentos mendocinos, mostraron una impronta federal que luego remarcaría aún más Ciro en su presentación. Junto a La Franela tocó también el destacadísimo músico mendociono Juan Emilio Cucchiarelli, quien acompañó a la banda en el escenario. El grupo se despidió con "Al desierto" otro tema de su época piojosa dejando el ambiente perfecto para la llegada de Ciro y los Persas.

Fiesta de la Cerveza 2025 Fiesta de la Cerveza 2025: Casi 35.000 personas frente al escenario más rockero de la propuesta cervecera. Prensa Godoy Cruz

Durante los minutos siguientes, mientras el escenario se preparaba para recibir al principal exponente de la noche, el público seguía llegando y buscando un buen lugar para asisitir a la última y más esperada presentación de la noche. Con una espectacular bienvenida, corolada de fuegos artificiales, el Hipodromo recibió a Andres Ciro Martínez, esta vez, junto a su actual banda.

Poco despues de las 0.20, "Antes y Después" dio entrada a los músicos, provocando el delirio de los fans y la aparición de banderas persas y piojosas por igual. "Banda de garage", "Desde lejos no se ve" -con la partipacion de la bajista Luli Paz-, y Agua pusieron a tono a miles de personas que coreaban una a una las canciones propuestas por la voz intacta de un Andrés Ciro, al que los años le pasan de largo sin impactarlo.

Fiesta de la Cerveza 2025: ciro-y-los-persas-3 Ciro y los Persas: Carisma y sonidos de armónica en canciones que suenan a nostalgia.

Asi, temas como "Vas a bailar", "Luz de Marfil", "Tan solo, Luz", "Caminando" y "Verano del 92", hicieron de la segunda noche un encuentro inolvidable.

Más allá de la música

Si bien el público coincidió en que este año hubo mejoras sustanciales respecto a la organización del 2024, también remarcó algunos aspectos que podrían cambiar, encontrando coincidencias en ciertos puntos que, al parecer, no fueron del agrado de la mayoría de los consultados.

Uno de ellos fue le precio de la playa de estacionamiento. Con un cargo de 20.000 pesos, muchos de los asistentes se vieron sorprendidos ante la alternativa de tener que pagar el canon, o correr el riesgo de dejar el vehículo en las inmediaciones hasta altas horas.

Fiesta de la Cerveza 2025 Fiesta de la Cerveza 2025: Las banderas no se hicieron esperar.

Otro aspecto que muchos destacaron negativamente fue el precio de las cervezas industriales (en lata) que rondaban los 7.000 y 8.000 pesos, las mismas que en una góndola se encuentran por no más de 2.000 pesos. Lo curioso también fue que, en algunos casos, la promoción del combo -comprado previamente online, tal como recomendaban los organizadores- era más caro que las unidades por separado. Y a eso, agregarle un incremento por "free service" (concepto de recargo por la compra anticipada online) que ronda los 900 pesos.

Fiesta de la Cerveza 2025: la-franela-con-ciro Fiesta de la Cerveza 2025: Ciro y La Franela ilusionaron al público con un reencuentro piojoso. Prensa Godoy Cruz

En cuanto a la gastronomía, es importante remarcar la gran cantidad de foodtrucks apostados en el lugar, lo cual facilitó la compra de las consumisiones. Sin embargo, la escasa variedad en la oferta obligaba a elegir prácticamente siempre entre sandwichs o hamburguesas. Solo un carrito de sushi se destacaba con su propuesta, porque además uno de sus integrantes invitaba a probar las delicias del sushiman vestido con un disfraz inflable de luchador de sumo. Simpático e innovador.

Más allá de estos aspectos, la noche resultó perfecta, dejando un saldo positivo musical y organizacionalmente, en uno de los eventos con mayor trayectoria y peso en la tradición rockera mendocina.