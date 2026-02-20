La furia de Vero Lozano al aire por la reforma laboral: "Tenés que ser muy hijo de re mil..."

La conductora de Telefe expresó su desacuerdo y reavivó el debate en torno al alcance de la reforma y el impacto social de sus artículos.

Vero Lozano dejó de lado la moderación habitual y expresó su enojo al aire al referirse a la reforma laboral que se debatió en la Cámara de Diputados. La conductora de Telefe fijó posición durante la emisión de Cortá por Lozano y cuestionó con dureza uno de los artículos del proyecto, en el marco del paro general convocado por la CGT.

El programa mostró cómo transcurrió la jornada en las calles, con menor circulación y testimonios de especialistas en política y actualidad. En ese contexto, Lozano analizó el contenido de la iniciativa y apuntó directamente contra el artículo 44, que finalmente fue retirado tras la presión social.

El enojo de Vero Lozano en su programa La conductora se detuvo en el inciso que proponía una deducción del 50% del salario, o del 25% en casos de enfermedad o fuerza mayor, para trabajadores que no pudieran cumplir con sus tareas. Su reacción fue inmediata. “Claramente vos ves la poca empatía con la vida”, sostuvo, con tono crítico.

Embed "Tenés que ser un hijo de remil puta para votar esto, sos un sorete de persona, en mi barrio se dice así". Vero Lozano estalló contra los que aprobaron la reforma laboral. Ojalá fueran muchas más las figuras públicas con la valentía para decir las cosas como son. pic.twitter.com/SUckZZhG65 — La estamos viendo (@LaEstamosViendo) February 20, 2026 A medida que avanzó en su argumentación, el malestar se volvió más evidente. “Tenés que ser muy hijo de re mil put* para decirle a una persona con cáncer que se joda, que eligió tener cáncer y que cobre menos”, lanzó, sin eufemismos. La frase se replicó rápidamente en redes sociales y se convirtió en uno de los recortes más compartidos del programa.

Lozano también cuestionó las justificaciones que intentaban relativizar el impacto de la medida con ejemplos cotidianos. “¿Fuiste a jugar al fútbol con tus amigos? Jodete, quebrate y cobrá la mitad”, ironizó. Luego cerró su descargo con otra definición contundente: “Sos un sorete de persona. Perdón que me exprese así, pero me saca de quicio”.