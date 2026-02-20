20 de febrero de 2026 - 15:09

La furia de Vero Lozano al aire por la reforma laboral: "Tenés que ser muy hijo de re mil..."

La conductora de Telefe expresó su desacuerdo y reavivó el debate en torno al alcance de la reforma y el impacto social de sus artículos.

vero Lozano
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Tras la aprobación de la Reforma Laboral, qué pasará con el sueldo por licencia por enfermedad.

Cambios en la reforma laboral: qué pasará con el sueldo por licencia por enfermedad

Por Redacción Política
Patricia Bullrich, senadora y jefa del bloque de LLA

Hay dictamen en el Senado para la reforma laboral: el oficialismo buscará aprobarla el próximo viernes

Por Redacción Política

El programa mostró cómo transcurrió la jornada en las calles, con menor circulación y testimonios de especialistas en política y actualidad. En ese contexto, Lozano analizó el contenido de la iniciativa y apuntó directamente contra el artículo 44, que finalmente fue retirado tras la presión social.

Embed

A medida que avanzó en su argumentación, el malestar se volvió más evidente. “Tenés que ser muy hijo de re mil put* para decirle a una persona con cáncer que se joda, que eligió tener cáncer y que cobre menos”, lanzó, sin eufemismos. La frase se replicó rápidamente en redes sociales y se convirtió en uno de los recortes más compartidos del programa.

Lozano también cuestionó las justificaciones que intentaban relativizar el impacto de la medida con ejemplos cotidianos. “¿Fuiste a jugar al fútbol con tus amigos? Jodete, quebrate y cobrá la mitad”, ironizó. Luego cerró su descargo con otra definición contundente: “Sos un sorete de persona. Perdón que me exprese así, pero me saca de quicio”.

Sus palabras reavivaron el debate en torno al alcance de la reforma laboral y el impacto social de sus artículos. La discusión se trasladó a las redes y a distintos espacios mediáticos, donde se analizó tanto el contenido del proyecto como la forma en que fue defendido. En ese escenario, la conductora dejó en claro su postura y expuso su rechazo sin matices.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los Pericos,

Por el pronóstico de mal tiempo, reprogramaron los shows de Los Pericos y La Portuaria en Mendoza

Por Redacción Espectáculos
santiago racca, el mendocino que protagonizo la escena mas jugada con la china suarez en en el barro 2

Santiago Racca, el mendocino que protagonizó la escena más jugada con la China Suárez en "En el Barro 2"

Por Rocío Sileci
El nuevo thriller escandinavo que lidera en Netflix. 

Con 5 capítulos: el thriller escandinavo ideal para maratonear en Netflix

Por Redacción Espectáculos
Netflix reveló el tráiler de la nueva de Peaky Blinders con Cillian Murphy.

Este es el tráiler de la película de "Peaky Blinders" con Cillian Murphy: fecha confirmada en Netflix

Por Redacción Espectáculos