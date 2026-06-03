El músico Juan Farré vuelve a escena con "Después de la suerte", su nuevo disco

Después de un primer show con entradas agotadas, el músico mendocino Juan Farré redobla la apuesta y vuelve a presentar su último disco , “Después de la suerte”, esta vez en la Nave Cultural.

Pupina Plomer llega con su show "Depende" y pone en crisis las certezas sobre la historia

Del Pity Álvarez al DJ Guilherme Peixoto: los shows que vienen en lo que queda del 2026

La cita es este viernes 5 de junio a las 21.30, con un show que promete no ser una simple repetición: banda renovada, nueva energía y la oportunidad de volver a meterse en el universo de un disco que va a contramano de todo.

Lanzado en 2025, “Después de la suerte” es el cuarto trabajo de Farré y confirma algo que ya se intuía: lo suyo no pasa por seguir tendencias, sino por construir una identidad propia.

Con una impronta acústica, arreglos de cuerdas y letras que se mueven entre el existencialismo, la ironía y una sensibilidad muy personal, el disco propone un viaje íntimo, casi como escuchar a alguien contar ocho historias sin filtro.

Los adelantos ya habían marcado el tono. "El cuco de existir" -con la participación de Alejo y Valentín- y "La receta para dejar de ser extraño", junto a Gauchito Club, dejaron ver ese clima introspectivo y cuidado que atraviesa todo el álbum.

Pero si algo quedó claro en su primera presentación -con un Teatro Tajamar completamente lleno- es que estas canciones encuentran una nueva dimensión en vivo. Sobre el escenario, ese universo íntimo se expande: crece, respira y se transforma en una experiencia compartida.

Mendocino, músico, compositor y productor, Farré viene construyendo una obra sólida desde hace más de una década. Desde "Roquestuera" (2008), pasando por "La indecisión del mestizo" (2015) y "Segunda foto al mundo" (2020), su recorrido muestra una búsqueda constante, siempre al margen de lo obvio.

Tras varios años en Buenos Aires, su regreso a Mendoza no solo marcó un cambio geográfico, sino también un nuevo capítulo creativo que hoy toma forma en este disco.