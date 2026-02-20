Por el pronóstico de mal tiempo, reprogramaron los shows de Los Pericos y La Portuaria en Mendoza

Se iban a presentar este sábado y domingo en el Le Parc. Además, también se reprograman otros eventos en el Pulgarcito. Las nuevas fechas de los eventos ya fueron anunciadas.

Las presentación de las bandas Los Pericos y La Portuaria, junto con otras propuestas previstas para el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 en el Teatro Pulgarcito, ubicado en el Parque General San Martín, y en el Espacio Cultural Julio Le Parc fueron reprogramadas.

La decisión se tomó debido a que la participación de más de 100 emprendedores y las presentaciones de títeres y bandas en vivo estaban previstas al aire libre en ambos espacios culturales. La Subsecretaría de Cultura reprogramó las actividades sugerencia de Defensa Civil, con el objetivo de resguardar la seguridad de emprendedores, artistas y público asistente.

Pericos y La Portuaria eran los atractivos El Mercado Cultural propone un espacio de encuentro que reúne diseño, arte, producción local y música en vivo, convocando a emprendedores de distintos puntos de la provincia. En ese contexto estaba prevista una actuación de Los Pericos (para este sábado) y de La Portuaria (el domingo), dos bandas legendarias del rock argentino desde los 80 a esta parte.

Por su parte, el Teatro Pulgarcito tenía previstas actividades para el sábado y domingo, con música en vivo a cargo de la Banda Espuma y funciones de títeres.

Cuáles son las nuevas fechas Debido a las condiciones meteorológicas anunciadas y con el objetivo de priorizar el bienestar de todos los participantes, se decidió postergar las actividades previstas para este fin de semana.