Facundo Arana rompió el silencio sobre su presente y los rumores que lo rodean luego de su separación

Durante la entrevista, Arana describió su estado emocional después de la ruptura con Susini y explicó cómo enfrenta este momento. El actor sostuvo: “Estoy bien, estoy de pie, estoy laburando, estoy haciendo esta obra, el arte realmente te salva. Lo que son las especulaciones yo ya no me puedo meter, no me engancho con eso porque está mi familia de por medio”.
Sus palabras dejaron ver una decisión clara de concentrarse en su actividad profesional y en su entorno más cercano. El actor remarcó el valor del trabajo artístico como sostén personal y evitó profundizar en versiones que considera ajenas a su realidad cotidiana.
Consultado por las versiones que lo relacionan sentimentalmente con Sari, Arana respondió con humor y buscó desactivar las interpretaciones mediáticas. El actor afirmó: “No me molesta, sí me da gracia. Hablamos con ella, hablé con el Rulo, pero contra esas cosas… somos familia, somos como hermanos, más que reírnos de eso…”.
La respuesta mostró cercanía y confianza con las personas involucradas, además de una postura despreocupada frente a los rumores. El actor dejó en claro que la relación se sostiene en un vínculo afectivo de larga data y negó cualquier lectura romántica.
La posibilidad de reconciliación con María Susini
Ante la consulta sobre un eventual regreso con Susini, Arana eligió preservar la intimidad del vínculo y marcó un límite respecto de su vida personal. En ese sentido expresó: “Pienso que es una historia muy íntima y que ya te contesté un montón”.
Su respuesta evidenció la intención de mantener ciertos aspectos de su historia fuera del debate público, en especial aquellos relacionados con su familia y decisiones personales.
El vínculo familiar como prioridad
Más allá de la separación, el actor destacó la importancia del lazo que mantiene con Susini y el rol que ambos comparten como padres. Arana definió ese vínculo con palabras elogiosas: “Cómo no voy a tener un vínculo... es mi familia. Cuando me preguntaron por María en otra nota les dije que es el ser humano más excepcional que yo conozco y la madre más excepcional que yo he visto con hijos míos o de cualquiera”.