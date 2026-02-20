Facundo Arana rompió el silencio sobre su presente y los rumores que lo rodean luego de su separación

El actor definió cómo transita su presente y qué lugar ocupan el trabajo, la familia y los vínculos personales en su vida actual.

Facundo Arana no pudo ingresar a ver a su hija en el hospital.

Facundo Arana habló sobre su situación sentimental, su realidad familiar y las versiones que lo vinculan con Gabriela Sari durante un encuentro con el programa Intrusos. El artista expuso su mirada sobre esta etapa marcada por cambios personales tras su separación de María Susini.

facundo arana Un presente marcado por cambios personales Durante la entrevista, Arana describió su estado emocional después de la ruptura con Susini y explicó cómo enfrenta este momento. El actor sostuvo: “Estoy bien, estoy de pie, estoy laburando, estoy haciendo esta obra, el arte realmente te salva. Lo que son las especulaciones yo ya no me puedo meter, no me engancho con eso porque está mi familia de por medio”.

Los rumores de romance y su respuesta Consultado por las versiones que lo relacionan sentimentalmente con Sari, Arana respondió con humor y buscó desactivar las interpretaciones mediáticas. El actor afirmó: “No me molesta, sí me da gracia. Hablamos con ella, hablé con el Rulo, pero contra esas cosas… somos familia, somos como hermanos, más que reírnos de eso…”.

La respuesta mostró cercanía y confianza con las personas involucradas, además de una postura despreocupada frente a los rumores. El actor dejó en claro que la relación se sostiene en un vínculo afectivo de larga data y negó cualquier lectura romántica.