Tras su separación de María Susini, Facundo Arana ya tendría nueva pareja: la mejor amiga de un viejo amor

Tras la ruidosa separación de María Susini , con quien estuvo en pareja durante casi veinte años y formó una familia, Facundo Arana atraviesa una etapa de cambios profundos en su vida personal: en las últimas horas, un detalle en redes sociales parece indicar que está iniciando una nueva historia de amor.

En medio de este momento sensible, Arana se mostró muy cerca de Gabriela Sari , actriz y amiga desde hace muchos años , con quien intercambió mensajes cargados de cariño que no pasaron desapercibidos. Una publicación del actor, donde se lo ve galán y sonriente, recibió como respuesta de Sari un comentario contundente: “puro amor”.

Quien puso el tema sobre la mesa fue el periodista Fede Flowers en El Observador, que no dudó en trazar una comparación picante: “ De los creadores de Nicolás Vázquez y Dai Fernández llega esta relación” , lanzó el panelista.

Además, Gabriela también llamó la atención en su Instagram al compartir un carrusel de fotos , donde aparece Facundo Arana junto a su hija con Rulo Schijman en la playa.

"La vida misma en un carrusel, rodeados de amor es mucho mejor", escribió la ex Muñeca Brava , novela en la que compartió elenco con Facundo Arana , encarnando a la mejor amiga y confidente de "La Cholito", el personaje de Natalia Oreiro que tiene un romance con Arana.

Rápidamente, los usuarios comenzaron a crear historias y a preguntar, en los mismo comentarios, si Sari podría ser una posible tercera en discordia en la relación entre al actor y María Susini.

Gabriela Sari Facundo Arana y Gabriela Sari trabajaron juntos en Muñeca Brava. web

¿Un romance que inició antes de tiempo?

Pero el ida y vuelta en redes sociales entre los actores no se limita al presente. Viajando al pasado a través de los perfiles de ambos, aparece un antecedente que suma condimentos a la historia. En 2022, Sari había compartido una foto abrazada a Facundo Arana con una frase que hoy cobra otro peso: “sos todo lo que está bien”.

Según señaló Fede Flowers, hay mucho coqueteo virtual entre los actores. “Ellos se muestran como amigos, pero yo olfateo algo”, deslizó, dejando abierta la posibilidad de que el vínculo haya evolucionado con el tiempo, especialmente en un contexto donde Arana atraviesa una etapa de reconstrucción emocional tras la ruptura con María Susini.

Facundo Arana Facundo Arana ya tendría una nueva pareja tras su separación. web

Por ahora, ni Facundo Arana ni Gabriela Sari confirmaron nada más allá de la cercanía evidente que exponen en las redes sociales. Sin embargo, los gestos, los comentarios y los antecedentes alimentan las especulaciones.