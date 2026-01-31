31 de enero de 2026 - 10:05

Tras tres años de noviazgo, se separaron Alina Moine y Federico Giuliani: los motivos

La periodista deportiva y el exfutbolista le pusieron punto final a su relación, según confirmaron en LAM.

Alina Moine y Federico Giuliani se separaron tras tres años de relación.

Alina Moine y Federico Giuliani se separaron tras tres años de relación.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La periodista deportiva de 46 años y el exfutbolista de Arsenal de Sarandí (34) dijeron basta al vínculo sentimental que los unía, según confirmaron en el programa de Ángel de Brito.

Alina Moine
Alina Moine y Federico Giuliani se separaron tras tres años de relación.

Alina Moine y Federico Giuliani se separaron tras tres años de relación.

Smith recolectó información y la lanzó al aire: "Estaban juntos desde mayo de 2023 y blanquearon a través de las redes sociales, parecía todo color de rosa", comenzó contando la panelista.

Los motivos detrás de la separación de Alina Moine y Federico Giuliani

Según trascendió, el motivo de la sorpresiva separación sería un desgaste de la relación que no lograron detener y que terminó decantando en la drástica decisión.

Pilar también recordó que Giulini, quien actualmente trabaja en el club San Lorenzo como responsable de la búsqueda de refuerzos para el plantel profesional, tuvo un pasado amoroso con Cande Tinelli, allá por el 2020.

Alina Moine
Alina Moine y Federico Giuliani se separaron tras tres años de relación.

Alina Moine y Federico Giuliani se separaron tras tres años de relación.

Por su parte, Ángel de Brito recordó el nunca confirmado romance que habrían tenido Alina con Marcelo Gallardo, un tema de especulación mediática basado en la gran cercanía entre ambos. La actual conductora de ESPN había negado el affaire, aunque sí reconoció que existía entre ellos una íntima amistad.

Ahí aprovechó Pilar Smith para endilgarle al conductor de LAM la responsabilidad que tuvo al tirar en su momento esa bomba en la decisión que tomó Geraldine La Rosa, la esposa del DT de River, de no dirigirle más la palabra, ni responderle los mensajes.

Hasta el momento, ni Alina Moine ni Federico Giuliani se expresaron públicamente en las redes o en alguna entrevista respecto de la noticia de su separación, ni para confirmarla ni para desmentirla.

