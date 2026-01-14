Luciana Rubinska tiene un nuevo trabajo en televisión: a qué canal se sumó

Tras días de descanso con amigos y en familia, la periodista y escritora de 43 años regresó renovada a Buenos Aires para encarar un proyecto que la tiene muy entusiasmada.
¿A qué programa se incorporó Luciana Rubinska?
A través de su cuenta de Instagram, Luciana Rubinska contó que se incorporó al equipo de Lape club social en América TV. "Nuevo estudio, nuevo programa, nuevo proyecto. A partir de hoy soy parte de la familia de América", anunció.
"Es un desafío muy lindo estar en un canal de aire. Hace tiempo que este hogar me estaba buscando, y matcheamos", agregó con entusiasmo.
Al aire, Mauro Szeta le dio la bienvenida, ya que Sergio Lapegüe se encuentra de vacaciones, y expresó: "Habíamos adelantado el viernes que este equipo tenía una integrante nueva. Así que, con todo".