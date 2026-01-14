Luciana Rubinska tiene un nuevo trabajo en televisión: a qué canal se sumó

La periodista anunció en redes sociales que se suma a uno de los programas más importantes de la televisión argentina.

La periodista, con gran paso por la televisión argentina Luciana Rubinska cortó sus vacaciones en Chapadmalal para comenzar el 2026 en un nuevo canal, con un formato renovado. Fue en Instagram, red social en la que más de 600 mil seguidores siguen su día a día, donde anunció su reciente desafío laboral.

Tras días de descanso con amigos y en familia, la periodista y escritora de 43 años regresó renovada a Buenos Aires para encarar un proyecto que la tiene muy entusiasmada.

Luciana Rubisnka Luciana Rubisnka comenzó el año en un nuevo programa. web ¿A qué programa se incorporó Luciana Rubinska? A través de su cuenta de Instagram, Luciana Rubinska contó que se incorporó al equipo de Lape club social en América TV. "Nuevo estudio, nuevo programa, nuevo proyecto. A partir de hoy soy parte de la familia de América", anunció.

"Es un desafío muy lindo estar en un canal de aire. Hace tiempo que este hogar me estaba buscando, y matcheamos", agregó con entusiasmo.

Al aire, Mauro Szeta le dio la bienvenida, ya que Sergio Lapegüe se encuentra de vacaciones, y expresó: "Habíamos adelantado el viernes que este equipo tenía una integrante nueva. Así que, con todo".