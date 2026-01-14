14 de enero de 2026 - 09:41

Luciana Rubinska tiene un nuevo trabajo en televisión: a qué canal se sumó

La periodista anunció en redes sociales que se suma a uno de los programas más importantes de la televisión argentina.

Luciana Rubisnka comenzó el año en un nuevo programa.

Luciana Rubisnka comenzó el año en un nuevo programa.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Tom Hardy protagoniza la serie de ocho episodios disponible en Netflix.

Con 8 capítulos en Netflix: la serie que tiene a Tom Hardy y es del creador de "Peaky Blinders"

Por Redacción Espectáculos
si los tres fueramos heterosexuales...: dante ortega, picante tras el ataque que recibe el y sus hermanas

"Si los tres fuéramos heterosexuales...": Dante Ortega, picante tras el ataque que recibe él y sus hermanas

Por Redacción Espectáculos

Tras días de descanso con amigos y en familia, la periodista y escritora de 43 años regresó renovada a Buenos Aires para encarar un proyecto que la tiene muy entusiasmada.

Luciana Rubisnka
Luciana Rubisnka comenzó el año en un nuevo programa.

Luciana Rubisnka comenzó el año en un nuevo programa.

¿A qué programa se incorporó Luciana Rubinska?

A través de su cuenta de Instagram, Luciana Rubinska contó que se incorporó al equipo de Lape club social en América TV. "Nuevo estudio, nuevo programa, nuevo proyecto. A partir de hoy soy parte de la familia de América", anunció.

"Es un desafío muy lindo estar en un canal de aire. Hace tiempo que este hogar me estaba buscando, y matcheamos", agregó con entusiasmo.

Al aire, Mauro Szeta le dio la bienvenida, ya que Sergio Lapegüe se encuentra de vacaciones, y expresó: "Habíamos adelantado el viernes que este equipo tenía una integrante nueva. Así que, con todo".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Diego Mesaglio recibió la noticia de que llegó una córnea para él.

Diego Mesaglio recibirá el trasplante que esperó 9 años: así se enteró de la noticia

Por Agustín Zamora
Jesús María 2026: quiénes cantan hoy, 14 de enero

Jesús María 2026: quiénes cantan hoy, miércoles 14 de enero, y dónde verlo online

Por Redacción Espectáculos
El actor se preocupó por encarnar un personaje que honre a los boxeadores.

¿Otra amante?: un nuevo escándalo sacude la vida de Luciano Castro en medio de la filtración de sus audios

Por Redacción Espectáculos
Leticia Siciliani contó, por fin, el motivo de su faltazo a “Masterchef celebrity”

Leticia Siciliani cuestionó a Luciano Castro tras la filtración de audios y defendió a su hermana

Por Redacción Espectáculos