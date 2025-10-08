A qué se dedica Franco, el hijo de Sergio Lapegüe que busca su camino lejos de los medios

El hijo del famoso periodista de televisión decidió entrar al mundo empresarial, separándose del todo de las carreras de su papa y hermana.

El hijo de Sergio Lapegüe ha tomado otro rumbo para su vida laboral.

En el universo mediático de nuestro país, donde los hijos de figuras públicas suelen seguir los pasos de sus padres, Franco Lapegüe eligió un camino distinto. Hijo del reconocido periodista y conductor Sergio Lapegüe, optó por cultivar un perfil bajo, alejado de las cámaras, los sets de televisión y la exposición constante que caracteriza a su familia.

Mientras su hermana Micaela se consolida como actriz y comunicadora, compartiendo incluso proyectos con su padre, Franco se mantiene en silencio, construyendo una vida que prioriza la discreción y la estabilidad.

El hijo del conductor de televisión, en cambio, eligió mantenerse al margen de ese mundo. Aunque cuenta con más de 24 mil seguidores en Instagram, su cuenta es privada, reflejo de su deseo de preservar su intimidad. No aparece en medios, no da entrevistas y, según su familia, incluso pide permiso antes de que se publique una foto suya. "Es bajo perfil y otra onda", expresó su hermana.

Así es la vida de Franco, el hijo de Sergio Lapegüe Lo que pocos saben es que el heredero del periodista construyó una sólida carrera profesional en el mundo financiero. Estudió licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Argentina de la Empresa y se graduó en 2020. Desde entonces, trabajó en importantes compañías del país, destacándose por su responsabilidad, perseverancia y capacidad de adaptación. Actualmente, se desempeña como Analista Senior de Planificación y Finanzas en Mercado Libre, una de las empresas más relevantes de la región.

La trayectoria de Franco, que tiene 28 años, incluye también un paso por el Grupo Cepas, donde formó parte del equipo de E-commerce, lo que demuestra su versatilidad y compromiso.