Denuncia que un cura le impide a su hijo hacer la comunión porque ella es "lesbiana y madre soltera"

Ante la denuncia de la mujer, miembros de la iglesia desmienten su versión y afirman que las razones son otras.

Su hijo no puede hacer la comunión y ella denunció que se debe a que ella es lesbiana aunque desde la iglesia declaran que se debe a las faltas del joven a las reuniones.

El programa de noticias español "Espejo público" de Antena 3, presentó la denuncia de una madre de Pino Montano, Sevilla. La mujer acusó al cura de impedir que su hijo realice la primera comunión.

Este martes la madre manifestó su situación en el programa de televisón: “Mi hijo tiene el deseo de hacer la comunión y este señor no para de poner problemas. Recibí la llamada para venir a hablar y decían que mi hijo había faltado cinco veces y tenía que repetir. En numerosas ocasiones me ha invitado a que lleve a mi hijo a otra parroquia".

La mujer asegura que el sacerdote se comporta de tal manera debido a su orientación sexual, ya que ella es lesbiana: “Él habla, pero no me atiende, no me escucha, no me mira a la cara". Además afirmó que está tratando de arreglar la situación para que el niño pueda realizar la comunión con el resto de sus compañeros “sin prejuicio ninguno".

Embed - Una madre denuncia al cura de su barrio, en Sevilla porque, según ella, el párroco no permite que su hijo haga la comunión La progenitora asegura que los motivos son: que es lesbiana y madre soltera Sigue toda la #actualidad en antena3noticias.com #Antena3Noticias #Noticias #News #NoticiasTikTok @a3noticias Una madre denuncia al cura de su barrio, en Sevilla porque, según ella, el párroco no permite que su hijo haga la comunión La progenitora asegura que los motivos son: que es lesbiana y madre soltera Sigue toda la #actualidad en antena3noticias.com #Antena3Noticias #Noticias #News #NoticiasTikTok sonido original - Antena 3 Noticias Miembros de la iglesia desmienten los dichos de la madre El equipo de televisión se dirigió a hablar con don Javier, el párroco de la iglesia acusado de discriminación por parte de la madre.

El contacto con él fue fuera de cámara y ha asegurado que “tiene la conciencia tranquila” , que sus compañeros lo conocen y están con él: "No quiere contribuir a agrandar este circo y por eso no hace declaraciones en televisión. Ha dicho que la verdad, únicamente, tiene un camino".

Miembros de la iglesia, sin embargo, rompieron con la especulación de la madre. Belén, miembro de la Hermandad de Pino Montano desde hace 21 años, conoce tanto al párroco como a la catequista del menor y aseguró que la causa no es la orientación sexual de la madre, sino las faltas de asistencia del niño. "Aquí hay ocho reuniones, una cada mes. Este chiquillo ha faltado a cinco de ellas. En ningún momento se le ha negado hacer la comunión, pero al no asistir a las reuniones correspondientes tiene que repetir el curso. Cuando tú faltas tienes que dar una justificación porque la asistencia a la catequesis es obligatoria", explicó Belén.