La peor novia del mundo: le es infiel con su amigo, se queda con su casa y le exige 30.000 euros para irse

Fernando, se presentó este viernes en el programa de televisión español En boca de todos , de cadena Cuatro. El hombre denunció la situación que atraviesa, en la cual su expareja es okupa de su vivienda, en la que vive junto a su amante, quien además era amigo de Fernando.

Fernando, tras llegar a España y comenzar su carrera como chef, compró una casa la cual colocó a nombre de él y de su pareja. Tiempo después, ayudó a su amigo a conseguir trabajo en el mismo restaurante, pero Fernando descubrió que su amigo terminó traicionándolo al iniciar una relación con su pareja.

En el programa de actualidad, Fernando relató cómo descubrió la infidelidad que puso fin a su relacion desde hace tres años: "Trabajábamos todos juntos y, poco a poco, empecé a ver cosas raras y a atar cabos. Ese verano, mientras yo trabajaba, ella no paraba de salir de fiesta y regresaba a las 9:00 horas".

Al mes de descubrir la situación, su pareja y su amigo vivían juntos en su propio hogar.

Piedad, la madre de Fernando, compartió su opinión y sobre el momento en que el intentó advertir a su hijo sobre su expareja, aunque él no quiso escuchar: "No me daba buenas vibraciones, su cara no era de tener buen corazón. Él tenía planes para hacer una vida y formar una familia.

Fernando realizó el descargo televisivo en medio de una lucha legal para que su vivienda le sea devuelta y, además, con las trabas que esta mujer le pone en el trabajo.

Además, ella le habría solicitado 30.000 euros para desalojar la casa; él aceptó, pero la mujer no abandonó la propiedad.

El equipo del programa En boca de todos se dirigió a la vivienda para hablar con la mujer, quien se negó a aparecer en cámaras. Además, realizó un llamado a la Policía debido a la presencia de los medios y de su ex Fernando, alegando que estaba sufriendo "desasosiego mental" por la situacion.