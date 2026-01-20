Confirmaron la separación de Karol G y Feid tras 3 años de noviazgo: los motivos

La separación de Karol G y Feid después de tres años de relación fue anunciada el pasado 19 de enero, según informaron fuentes cercanas a los cantantes al medio TMZ, lo que desató revuelo en las redes sociales, debido a que sus seguidores lo están asegurando hace algún tiempo.

Al parecer, algunas personas que rodean a la pareja aseguraron al medio citado que los artistas “ terminaron su relación hace algunos meses, en medio de rumores persistentes ”. Las mismas fuentes señalaron que el cierre de su vínculo fue, según su perspectiva, “amistoso” y que “los dos siguen en buenos términos”.

El final del vínculo entre los famosos coincidió con meses de especulación en las plataformas digitales y los medios de comunicación, debido a que Karol G y Feid dejaron de aparecer juntos en eventos públicos y en sus fotografías en sus cuentas oficiales. Pese a todas las versiones que circulan en las redes, se estima que la ruptura ocurrió de forma privada .

Del mismo modo, en la publicación viral se confirmó que ninguno de los representantes de los artistas se ha referido de forma oficial a la situación y tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas por TMZ para verificar la información proporcionada por sus allegados.

Cabe mencionar que la historia de amor entre los artistas habría iniciado después de que colaboraron en el tema Friki y tras varias apariciones juntos en el escenario, donde se les vio con una cercanía notable y más allá de una amistad, aunque en ese momento ninguno de los dos confirmó el noviazgo .

Tras años de rumores, Karol G y Feid se dejaron ver juntos en distintos eventos públicos, además de compartir con sus fanáticos en redes sociales algunos de sus momentos más especiales en vacaciones y en casa, por lo que reforzaron que su vínculo era demasiado fuerte.

Embed - Feid, KAROL G - FRIKI (Official Video)

Generalmente, los famosos también se escribían palabras de apoyo, respaldadas con fotografías, en cada paso de su carrera, aunque en los últimos meses esas publicaciones no volvieron a repetirse, lo que desató alarma entre sus seguidores, y empezaron a difundir rumores de una ruptura.

En medio de todas esas especulaciones, Karol G apareció en los Latin Grammy 2025 sola, aunque llevaba como accesorio unos aretes verdes muy notorios, lo que muchos interpretaron como una confirmación de que continuaba con Feid, puesto que ese es el color con el que se identifica al artista paisa.

Karol G Karol G y Feid se separaron tras 3 años de noviazgo. web

Además, la cantante colombiana no ha eliminado sus publicaciones de las diferentes redes sociales en las que compartió algunos de sus mejores momentos con el famoso artista, por lo que sus seguidores tienen la esperanza de que la información recibida por TMZ no sea real.

Algo clave en esta relación fue el apoyo que ambos se dieron en sus carreras musicales. En más de una ocasión se vio a la colombiana apoyar a su novio en la gira Ferxxocalipsis, con la que recorrió varias ciudades del mundo, similar a lo que él hizo al apoyar a su pareja con el éxito del álbum Mañana será bonito.