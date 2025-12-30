Así se veía Karol G cuando fue parte de Factor XS con 14 años

Carolina Giraldo Navarro , nombre real de Karol G , se ha convertido en toda una figura musical urbana a nivel mundial. La artista de 34 años ha conseguido ser todo un referente femenino en las redes sociales y ha sacado exitosos álbumes en diferentes generos.

Karol G ha trabajado mucho para llegar a dedicarse a la música de tiempo completo. Desde sus inicios se atrevió por participar en diferentes programas de televisión, entre ellos Factor XS, en el año 2006, con 14 años.

Cuando La Bichota se presentó al reality show su intención era darse a conocer en la pantalla chica con su potente voz. Fue el primer paso hacia la fama ya que, pese a no haber llegado a la, sí estuvo suficiente tiempo como para demostrar su talento.

El programa le abrió una de las más grandes puertas, puesto a que luego la cantante consiguió firmar su primer contrato discográfico con Flamingo Records Colombia y Diamond Music Puerto Rico.

Años después, empezó a involucrarse más en el entorno de la música latina urbana, y hasta fue telonera de Don Omar, al año siguiente de ser parte de este programa de talentos.

El paso de Karol G por Factor XS

En medio de una vieja entrevista en ‘Yo, José Gabriel’, Karol G contó su experiencia cuando participó en el Factor XS 2006. “Comenzaron los comerciales de televisión y mi papá lo empezó a ver y a decirme ‘vamos a presentarnos, vamos’, pero yo no quería”, dijo Karol G que sumó que ella era una niña muy introvertida y no tenía amigos.

“Fue lo máximo porque vine a Bogotá y había mucha gente, conocí muchas personas, me tocó con Marbelle y llegué hasta los 11, casi hasta los 6 de las galas, pero salí”, cuenta Karol G, que en febrero festejará 35 años.

Esta experiencia le sirvió a Karol G para hacer su primera aparición en televisión y tras ello firmó sus primeros acuerdos y no se detuvo hasta ser la artista consagrada que es al día de hoy.