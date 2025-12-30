30 de diciembre de 2025 - 11:13

A un año de su muerte, Diego Leuco homenajeará a Jorge Lanata con un documental

Con la participación de las hijas de Lanata, el material audiovisual recordará la trayectoria e influencia que el periodista tuvo en la sociedad argentina.

Diego Leuco homenajeará a Jorge Lanata, a un año de su fallecimiento.

Diego Leuco homenajeará a Jorge Lanata, a un año de su fallecimiento.

"A un año de su muerte, Resumido presenta una nueva producción especial sobre uno de los periodistas más influyentes de la historia argentina: Jorge Lanata. Hablan sus hijas Bárbara y Lola y cuentan su mirada sobre la trama judicial del último tiempo", destacaron mediante las redes sociales.

Embed - 30/12 ESTRENO EN NUESTRO CANAL: "LANATA, EL INCORRECTO: EL PERIODISTA QUE ROMPIÓ TODAS LAS REGLAS"

A lo largo del video que compartieron a modo de adelanto del documental se puede observar diversos testimonios de sus familiares y además eligieron imágenes de archivo sobre su trayectoria en los medios de comunicación como también así de cómo impactó en la prensa la muerte del comunicador.

Desde temprano, el canal tendrá una transmisión especial que hará de antesala a la producción y finalmente a las 12:00 quedará subido en YouTube para que aquellos que lo deseen puedan ver el documental, que repasa su carrera y la influencia en las generaciones futuras del periodismo.

Jorge Lanata
Diego Leuco homenajeará a Jorge Lanata, a un año de su fallecimiento.

Diego Leuco homenajeará a Jorge Lanata, a un año de su fallecimiento.

La feroz batalla por la herencia de Jorge Lanata

Jorge Lanata falleció a los 64 años después de permanecer más de seis meses internado en el Hospital Italiano batallando con complicaciones de salud que se agravaron en las últimas semanas en la unidad de terapia intensiva. Lo cierto es que durante su internación se plantearon las marcadas diferencias que existían en la familia del reconocido periodista y conductor.

Por un lado, las hijas de Lanata, Bárbara y Lola, y por el otro Elba Marcovecchio, su viuda, con quien contrajo matrimonio en abril de 2022 en una ceremonia en Exaltación de la Cruz, luego de dos años de noviazgo.

Jorge Lanata
Diego Leuco homenajeará a Jorge Lanata, a un año de su fallecimiento.

Diego Leuco homenajeará a Jorge Lanata, a un año de su fallecimiento.

Tras su muerte, se desató en silencio una feroz batalla por la herencia, que hoy en día a un año de su fallecimiento sigue sin resolverse en medio de deudas, objetos de valor, propiedades y la solicitud de una auditoría externa para saber el real estado del patrimonio del conductor.

"Es muy triste atravesar todo esto, principalmente para Jorge, pero también para mí y para mis hijos, que son pequeños. Que estas cosas salgan a la luz es lo peor para él", indicaba la abogada por aquel entonces sobre el conflicto con las hijas del periodista tras la filtración de un polémico video.

