Qué es MD, la droga de la que Romina Uhrig se volvió adicta luego de salir de Gran Hermano

La exdiputada contó que, tras salir del reality, atravesó una etapa de adicciones, depresión y ataques de pánico provocada por la exposición mediática.

La ex Gran Hermano confesó que droga consumió y el daño que le generó.

Romina Uhrig alcanzó una gran popularidad tras su paso por Gran Hermano, un reality que suele abrir las puertas de la fama, pero que también expone a sus participantes a un nivel de presión y visibilidad difícil de sostener. Años después de haber salido de la casa más famosa del país, decidió hablar sobre el duro momento personal que atravesó.

Si bien Uhrig logró mantenerse activa en los medios y consolidar un lugar en distintos programas, reconoció que el proceso posterior al reality fue mucho más complejo de lo que imaginaba. En una charla contó que atravesó una etapa muy oscura. “Estuve en un momento mal de mi vida e hice cosas que claramente no estaban bien”, aseguró.

LAS CRUDAS CONFESIONES DE ROMINA UHRIG SOBRE SUS ADICCIONES La ex Gran Hermano explicó que logró salir adelante gracias al acompañamiento de su hija mayor y a su fe. Sin embargo, el camino no fue sencillo. En declaraciones posteriores a Infama, profundizó sobre el dolor que la llevó a caer en las adicciones. "Fue un momento de caída, de mucho dolor. Creo que el dolor me llevó a hacer cosas", expresó, visiblemente movilizada.

La mediática relató también que la separación de sus hijas durante los días en que se iban con su papá la afectaba profundamente. “Cuando las nenas se iban con su papá yo no me podía quedar en mi casa, me tenía que ir porque me quedaba llorando muy mal”, contó. A eso se sumó el impacto de las críticas y comentarios que circularon sobre ella en los medios y redes sociales. “Todo lo que se dijo de mí tuvo consecuencias muy graves, me hizo meterme en la noche”, afirmó.

Romina Uhrig La ex Gran Hermano confesó que droga consumió y el daño que le generó. En ese contexto, reconoció haber sido vulnerable frente a una persona del ambiente mediático que la introdujo en el consumo. "Me convidó algo que me dio un momento de alegría, que no quería que se terminara más", recordó entre lágrimas. Ese alivio momentáneo se transformó en una dependencia. "Empecé a consumir pastillas y no quería salir si no tenía eso. Lamentablemente no lo pude manejar", confesó.