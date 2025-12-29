29 de diciembre de 2025 - 22:41

Romina Gaetani fue internada tras denunciar un episodio de violencia de género

La actriz denunció a su expareja por agresiones en su vivienda de Tortuguitas y fue trasladada al Hospital de Pilar con lesiones y un fuerte estado de nerviosismo.

La actriz Romina Gaetani permanece internada bajo observación médica luego de haber denunciado un episodio de violencia de género ocurrido en su vivienda del Tortuguitas Country Club, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

Según informaron fuentes policiales, la intervención se produjo tras un llamado al 911, que alertó sobre una situación de violencia en el interior del domicilio. Al arribar al lugar, el personal de seguridad del barrio privado indicó que se trataba de una mujer agredida por su expareja, por lo que se solicitó de inmediato una ambulancia del SAME.

Embed

Una vez dentro de la vivienda, Gaetani relató que su ex, Luis Cavanagh, se encontraba en actitud violenta, presuntamente motivado por episodios de celos. La actriz presentaba golpes visibles en brazos y cadera, además de un marcado estado de nerviosismo, lo que derivó en su traslado al Hospital de Pilar para una evaluación más completa.

En paralelo, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia de Género, que quedó a cargo de la investigación. Cavanagh fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones judiciales.

De acuerdo a la información oficial, la pareja se había separado meses atrás. Hasta el momento, no se difundieron partes médicos oficiales sobre la evolución de la actriz, aunque desde LAM (América) detallaron que ya fue dada de alta.

