Con 6 capítulos: la serie española en Netflix que replantea la masculinidad tiene nueva temporada

La producción aborda temáticas como la copaternidad, divorcios y fracasos en su proceso de deconstrucción.

Netflix renovó una exitosa serie española.

Cuatro amigos que, en un esfuerzo porreivindicar lo que ellos consideran ser “hombres”, logran lo contrario: replantearse la masculinidad frágil. La serie española que fue un éxito en 2022 regresa con una nueva temporada, que estará disponible en Netflix.

Creada por Laura y Alberto Caballero, la serie sigue a un grupo de amigos atravesados por la crisis de los 40. En esta nueva entrega, los protagonistas toman una decisión tan desesperada como reveladora: mudarse juntos para enfrentar divorcios, paternidades complejas y fracasos en su proceso de deconstrucción.

"Machos Alfa" la serie más deconstruida de Netflix.

La convivencia se transforma en un experimento caótico que los lleva desde campamentos para “redescubrir la virilidad” hasta viajes desbordados, como unas vacaciones en Punta Cana, donde comprueban que compartir techo no siempre es una solución.

El elenco vuelve a estar encabezado por Fernando Gil, Raúl Tejón, Gorka Otxoa y Fele Martínez, junto a María Hervás, Kira Miró, Paula Gallego y Raquel Guerrero, con la incorporación de Diego Martín en un rol secundario con trama propia.

Cuándo se estrena "Machos Alfa 4" en Netflix

La cuarta temporada de "Machos Alfa" llegará a la plataforma el 9 de enero de 2026 a Netflix.

Una mirada de la masculinidad que engancha con la risa

La serie aborda con ironía y ritmo ágil las tensiones de cuatro hombres que intentan ser “modernos” sin terminar de entender cómo. La temporada cuatro profundiza en sus relaciones personales, las crisis existenciales y los nuevos modelos familiares, mezcla situaciones absurdas con una mirada crítica sobre los estereotipos de género y la masculinidad contemporánea.

Copaternidad, depresión posparto, homosexualidad y deconstrucción… o reconstrucción son algunos de los ejes que aborda la nueva temporada. Al menos eso muestra el nuevo tráiler donde los cuatro amigos van a un campamento para volverse “machos alfa”.

