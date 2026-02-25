Cómo ver la saga de Game of Thrones en orden cronológico tras El caballero de los siete reinos

Tras el final de temporada de El caballero de los siete reinos y el anuncio de una obra sobre el Rey Loco, la saga suma nuevas piezas clave al rompecabezas.

El universo de Game of Thrones se ha expandido mucho más allá de la serie original que cautivó al mundo. Con tres producciones televisivas situadas en diferentes siglos y una obra teatral en camino, entender la cronología de la casa Targaryen se volvió un desafío necesario para cualquier espectador que quiera comprender el origen del Trono de Hierro.

Para navegar esta historia es fundamental comprender que George R. R. Martin diseñó un mundo con más de 6.000 años de hitos documentados, desde la invasión de los ándalos hasta la conquista de los "primeros hombres". Las series actuales, sin embargo, se concentran en un periodo más acotado que gira en torno al ascenso y caída de la dinastía Valyria.

image El inicio de la cronología con la Danza de los Dragones La historia televisiva comienza formalmente con House of the Dragon, ambientada en el año 112 AC (Después de la Conquista). Esta producción narra los eventos de la "danza de los dragones", una guerra civil sangrienta entre dos facciones de la familia Targaryen: "los negros", liderados por Rhaenyra y Daemon Targaryen, y "los verdes", comandados por Aegon II y Alicent Hightower. Los hechos relatados aquí ocurren aproximadamente 170 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen y marcan el inicio del declive de las criaturas místicas que daban poder a la corona.

image La organización del tiempo en Westeros no es caprichosa y responde a un hito fundacional: la llegada de Aegon el Conquistador junto a sus hermanas Visenya y Rhaenys. El calendario utiliza las siglas AC para indicar los años transcurridos tras ese desembarco en el que se unificaron los siete reinos bajo un solo mando. Este sistema de datación permite que el espectador se ubique en una línea de tiempo donde el año 0 es el nacimiento de la unidad política del continente, y cada serie posterior funciona como un capítulo en el desmoronamiento de ese orden establecido.

Siguiendo el hilo temporal, la siguiente parada es El caballero de los siete reinos, situada en el año 209 AC. Esta historia se desarrolla 78 años después de los conflictos de House of the Dragon y casi un siglo antes de la serie original. En esta etapa, los dragones ya están extintos y la narrativa se centra en las aventuras de Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, quien secretamente es el príncipe Aegon Targaryen. Es una época de relativa paz, aunque permite ver versiones jóvenes de personajes que luego serían fundamentales en el Muro, como el maestre Aemon o el Cuervo de tres ojos.