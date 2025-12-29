Pampita deslumbró en Punta del Este y ¿anunció casamiento?: "Estoy re enamorada, muero de amor"

La reconocida modelo y conductora Carolina “ Pampita ” Ardohain deslumbró este lunes con su presencia en las playas de Punta del Este , donde reconoció que está “re enamorada” y reavivó los rumores sobre un posible casamiento con el polista Martín Pepa.

“Sí, estoy re enamorada. Muero de amor”, afirmó Pampita al participar en el programa de Zaira Nara y Joaquín “El Pollo” Álvarez en DGO Stream.

Pampita recordó que “hace un año y dos meses” está en pareja con Pepa y, cuando le preguntaron si le gustaría casarse, admitió que “sí”, pero aclaró que “esta situación es distinta a todo” porque su novio vive en los Estados Unidos.

“A mí me gusta dormir abrazada todos los días, sufro y lloro a veces”, dijo sobre la relación a distancia y señaló que su pareja “sólo viene tres veces al año” a la Argentina.

La modelo recordó con humor los inicios de su noviazgo con Pepa: "Yo lo invité a tomar el té. Vino y charlamos como 3 horas . Cuando se fue, le mandé un mensaje diciendo ‘qué pena que no vivís acá, no me interesa’”.

“No se rindió con eso y siguió insistiendo muchos días. Siguió insistiendo y viniendo, y mandó flores y siguió. Tenía mucha fe él”, completó.

Seguido, la modelo destacó el vínculo que Pepa mantiene también con sus hijos. “Mis hijos lo aman con locura, él tiene mucha paciencia y muy buen humor siempre. Para mis hijos es como una alegría cuando llega”, dijo.

Pampita en el streaming de DIRECTV en Punta del Este

Pampita sorprendió este lunes al arribar en una limusina, junto a Zaira Nara, al estudio de streaming que DIRECTV y SKY Brasil montaron en la exclusiva playa de Enjoy Punta del Este.

Ardohain, que recientemente dio un salto internacional al convertirse en la embajadora de marca de DIRECTV y de su plataforma de streaming DGO, habló en el programa sobre sus inicios como modelo, sobre sus primeras tapas de revistas y hasta reveló detalles de su reciente participación en el desfile durante el recital de María Becerra.

“Cuando salí y gritaron me dio una emoción, una taquicardia, como piel de gallina. Eran 100 mil personas. Había mucha gente, nunca desfilé para 100 mil personas. Además, no desfilo hace como 15 años, hace un montón. Me llamó María y cómo le decís que no a María, yo la amo”, dijo.